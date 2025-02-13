نقيب المحامين يلتقي بنقيب المحامين في سلوفينيا

وطن: اجتمع نقيب المحامين المحامي فادي عباس مع نقيب المحامين في سلوفينيا المحامي جانيز ستارمان، بحضور عضو مجلس النقابة المحامي لؤي ابو جابر واعضاء من مجلس نقابة المحامين في سلوفينيا وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرس وذلك في اطار جهود نقابة المحامين في نقل صورة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني للمجتمع القانوني الدولي.

واستعرض عباس الواقع الذي يفرضه الاحتلال على الشعب الفلسطيني وعدوانه المستمر وما ينتج عن ذلك من أثر على العمل القضائي في الضفة الغربية لا سيما في مدن شمال الضفة الغربية بالتوازي مع سياسات واجراءات الضم التي تفرضها قوة الإحتلال العسكري في الضفة وكذلك واقع قطاع غزة في ظل الإبادة.

بدوره عبر النقيب ستارمان عن أسفه لاستمرار هذا العدوان والبدء المتسارع في تنفيذ سياسات الضم والاعتداءات على الشعب الفلسطيني وما رافق ذلك من اعتداءات على المحاكم وقطاع العدالة وأكد على موقف نقابة المحامين في سلوفينيا الداعم للزملاء في نقابة المحامين الفلسطينيين.

وناقش الجانبين العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك اجراءات تأطير العلاقة المهنية التي تجمع الجهتين.