مستوطنون يتقدمهم بن غفير يعتدون على أراضي المواطنين شرق بيت لحم

وطن: اعتدى مستوطنون يتقدمهم الوزير المستقيل من حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، على أراضي المواطنين في قرية المنية شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبه بأن مجموعة كبيرة من المستوطنين بقيادة المتطرف بن غفير، اعتدوا على أراضي المواطنين وشرعوا بزراعة أشتال الزيتون في برية المنية، تحديدا في مناطق "الحجار"، "واد الأبيض"، "الطينة" و"فاتح صدره"، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي تقدر بالمئات من الدونمات، وهي محمية طبيعية في المنطقة المصنفة "ب".

وأضاف كوازبه أن "المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم بحق قرية المنية، عبر الاستيلاء على محاصيل القمح والشعير ومهاجمة المزارعين ورعاة الأغنام"، في محاولة لتهجير المواطنين عن أراضيهم والاستيلاء عليها للتوسع الاستعماري.

وأشار كوازبه إلى أن المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية في برية المنية، بعثوا له بتهديدات بالقتل عبر الهاتف.