رئيس الجالية الفلسطينية في بريمن يلتقي السفير اشرف دبور ويسلمه درعاً تقديرية

وطن: زار رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية نائب رئيس الجمعية الالمانية الفلسطينية، سامر بلال اصلان سفيردولة فلسطين لدى لبنان اشرف دبور بحضور امين سر فصائل منظمة التحرير فتحي ابو العرادات وذلك في مكتبه بمقر السفارة في بيروت وتم خلال اللقاء، استعراض مجمل الاوضاع الفلسطينية في لبنان ومعاناة ابناء شعبنا وتم الاتفاق بين الجانبين على عدد من البرامج والمشاريع التي سيقوم بتنفيذها السيد سامر بلال اصلان في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

وخلال اللقاء تسلم سفير فلسطين لدى لبنان اشرف دبور درعاً تقديرية مقدمة من رئيس الجالية الفلسطينية في بريمن نائب رئيس الجمعية الالمانية الفلسطينية سامر بلال اصلان تقديراً لجهود السفير في دعم عمل وبرامج ونشاطات رئيس الجالية في لبنان.

بدوره، رحب السفير دبور برئيس الجالية الفلسطينية في بريمن ، واشاد بالدور الرائد والطليعي الذي يقوم به اصلان في دعم صمود ابناء شعبنا بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية .

كما أكد السفير على ضرورة استمرار التعاون بين الجانبين بما يؤدي الى النهوض بالأوضاع الفلسطينية في لبنان .