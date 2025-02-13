الاحتلال يعتقل مواطنا ومستوطنون يعتدون على أراضي المواطنين جنوب الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا خلال اعتداء مجموعة من المستوطنين على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد إبراهيم أبو عرام، من خربة "اقواويس" في مسافر يطا، وذلك خلال قيام مجموعة من المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال بزراعة أشجار في أراضي المواطنين من عائلة أبو عرام في الخربة، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وفي ذات السياق، طارد مستوطنون مسلحون رعاة الأغنام في "واد الجوايا"، ومنعوهم من الوصول إلى الحقول والمراعي، وأطلقوا قطعان ماشيتهم في حقول المواطنين واتلفوا مساحات كبيرة من محاصيل القمح والشعير.

وأشار مخامرة إلى أن الاحتلال ومجموعات المستوطنين يرفعون من وتيرة اعتداءاتهم على المواطنين، ومطاردة المزارعين والرعاة في مثل هذا الوقت، بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم لحراثتها وزراعتها بالمحاصيل الشتوية، لتفويت الموسم عليهم. بالإضافة إلى منع الرعاة من الوصول إلى المراعي لضرب الثروة الحيوانية، التي تشكّل مصدر الدخل الأساسي للمواطنين في تلك المناطق، والتضييق عليهم وتهجيرهم عن أراضيهم لتسهيل الاستيلاء عليها، لصالح التوسع الاستيطاني.