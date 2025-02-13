نواب ديمقراطيون يطالبون ترامب بالتراجع عن تصريحاته بشأن غزة

وطن: طالب 143 نائبًا ديمقراطيًا في مجلس النواب الأميركي، الرئيس السابق دونالد ترامب بالتراجع عن تصريحاته بشأن قطاع غزة، والتي وصفوها بـ"الخطيرة".

وكان ترامب قد اقترح أن تتولى الولايات المتحدة "السيطرة" على غزة، مما أثار موجة من الانتقادات داخل الكونغرس.

وقاد الرسالة الموجهة إلى ترامب النائبان شون كاستن (ديمقراطي من إلينوي) وبراد شيرمان (ديمقراطي من كاليفورنيا)، حيث أكد الموقعون أن مثل هذه الخطوة ستكون غير مبررة أخلاقيًا، وقد تضر بالمكانة العالمية للولايات المتحدة، وتعرض قواتها للخطر، وتؤدي إلى تصاعد الإرهاب.

وأضاف المشرعون أن تصريحات ترامب تعرّض جهود الولايات المتحدة للتعاون مع الشركاء العرب لإعادة إعمار غزة وإنهاء الصراع مع إسرائيل للخطر.

وأثارت تصريحات ترامب انتقادات من مشرعين من الحزبين، حيث اعتبرها بعض الجمهوريين غير قابلة للتنفيذ وتتعارض مع نهجه المعلن في السياسة الخارجية غير التدخلية.

المصدر: "الميادين"