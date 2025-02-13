الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة الشهيدين همام وحارث حشاش في جنين

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عائلة الشهيدين همام وحارث حشاش بهدم منزلهما.

وقالت العائلة إنها تلقت اليوم بلاغا من جيش الاحتلال، حول نيته هدم المنزل الواقع في حرش السعادة في جنين وذلك بعد 72 ساعة من تلقيهم البلاغ.

وكانت قوات الاحتلال هدمت أجزاء من المنزل وأحرقته بعد محاصرة الشهيدين حارث وهمام بداخله قبل اغتيالهما، وتمكنت العائلة من إعادة ترميمه في وقت لاحق.

واستشهد حارث وهمام حشاش في 5 تموز/ يوليو الماضي، بعد محاصرة منزلهما في حرش السعادة وقصفه بقذائف الأنيرجا، وإحراقه، واحتجزت في حينه جثمان الشهيد همام، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من انتشال جثمان الشهيد حارث بعد انسحاب الاحتلال من محيط المنزل.