"ذي إيكونوميست": التفوق العسكري الأميركي في خطر

وطن: قال تقرير نشرته مجلة "ذي إيكونوميست" إنّ "الولايات المتحدة الأميركية تحتاج إلى أسلحة جديدة ومورّدين جدد ونظام جديد للمشتريات العسكرية، كي تنتصر في أي حروب مستقبلية".

وذكر التقرير أن الشركات الأميركية تصنع أفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلّا أنّ القوات المسلحة الأوكرانية، المدعومة أميركياً في حربها ضد روسيا، تكافح لـ"التكيّف" مع أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، كما تفتقر إلى المعدات والتدريب اللازمين للتعامل مع ساحة معركة مليئة بالطائرات من دون طيار.

وأكّد تقرير "ذي إيكونوميست" أن البنتاغون يحتاج إلى "إصلاح شامل" في كيفية قتاله، وما يشتريه، وكيف يقوم بالتسويق، إذ يستغرق شراء الأسلحة من الولايات المتحدة أعواماً، وهي تتطور شهراً بعد شهر.

وأشار التقرير إلى أن شروط محافظة الولايات المتحدة على قوة عسكرية عالمية، قادرة على خوض حرب ضد الصين مستقبلاً والانتصار فيها، يحتاج إلى تغيير ثلاثة أشياء، هي القوات المسلحة نفسها، وكيف تقاتل وما الذي تقاتل به. والثاني هو صناعة الدفاع، والتي تحتاج إلى إعادة التوازن نحو شركات أحدث وأكثر ابتكاراً. والثالث هو سياسة الإنفاق الدفاعي.