محدث| الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مركز إيواء النازحين في كفر اللبد شرق طولكرم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، ثلاثة شبان خلال مداهمتها مركز إيواء للنازحين في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال حاصرت المركز في الحي الشرقي، وداهمته ودققت في هويات النازحين، ونكلت بهم خاصة الشبان، و"شبحتهم" على الحائط وأخضعتهم للتحقيق، قبل أن تعتقل كل من: محمد عبد الله، أنس الزرعب ومحمد برناوي، وهم من سكان مخيم نور شمس.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال منعوا المواطنين من الدخول إلى المركز أو الخروج منه، كما دفعت قوات الاحتلال بآليات إضافية إلى المنطقة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

ويستضيف المركز، وهو عبارة عن صالة أفراح، ما يقارب (250) نازحا من مختلف الأعمار من مخيمي طولكرم ونور شمس، نزحوا من منازلهم تحت تهديد الاحتلال وبقوة السلاح خلال العدوان المتواصل على المدينة ومخيماتها منذ 18 يوما.