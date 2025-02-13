استشهاد طفلين أحدهما بالرصاص والآخر بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في قطاع غزة

وطن: استشهد طفلان، مساء اليوم الخميس، أحدهما بالرصاص والآخر بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الطفل حمودة علاء سعود (14 عاما)، إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال بمخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أكدت استشهاد الطفل أنس صقر النباهين (15 عاما) برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج، مشيرا إلى أن طائرات الاحتلال قصفت موقعا شرق المخيم وسط القطاع.

وكانت مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في الأرض الفلسطينية المحتلة "لوك إيرفينغ"، حذرت نهاية الشهر الماضي من مخلفات جيش الاحتلال وتأثيرها على حياة المدنيين.

وأوضحت أن هذه الذخائر تسببت في "مقتل وإصابة مدنيين، وعرقلة العمليات الإنسانية، وأن التقارير الأولية توثق 92 ضحية منذ أكتوبر 2023".

وكانت مصادر طبية، أعلنت اليوم عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,239 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,676 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.