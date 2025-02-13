الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار تحقق صافي أرباح لمساهميها بقيمة 9 مليون دولار أمريكي في العام 2024

وطن: أصدرت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار بياناتها المالية الأولية (غير المدققة) الموحدة للعام 2024.

وقال طارق العقاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أن المجموعة حققت مجمل ايرادات بقيمة 1.12 مليار دولار أمريكي، بانخفاض نسبته %6 عن العام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والاطفاءات 68.4 مليون دولار بتراجع نسبته %6. وحققت المجموعة صافي أرباح 8 مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته %57. أما صافي الأرباح العائدة لمساهمي الشركة فبلغت 9 مليون دولار، بانخفاض نسبته %49. فيما بلغت ربحية السهم 0.073 دولار بانخفاض نسبته %49 على أساس سنوي.

وبلغ مجموع الموجودات في العام 2024 حوالي 842 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها %5.5 عن العام السابق. وبلغ صافي حقوق ملكية مساهمي الشركة حوالي 189 مليون دولار أمريكي بارتفاع نسبته %2.4.

وصرح العقاد أن العام 2024 كان صعباً للغاية ومليئاً بالتحديات، ومع ذلك فقد حققت الشركة أرباح مقبولة لمساهميها. وعدد العقاد أسباب الانخفاض في أرباح الشركة في العام 2024 مقارنة بالعام 2023 والتي كان أبرزها تداعيات الحرب على غزة وتراجع النشاط التجاري بشكل كبير بسبب المعيقات التي يفرضها الاحتلال بما فيها إغلاقات بين المدن في الضفة الغربية وتقييدات على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين. وكذلك التأخير الكبير في تخليص المعدات والبضائع وما يرافقه من ارتفاع في تكاليف التخليص والتخزين، بالاضافة الى ضعف الحركة الاقتصادية بسبب حجز الاحتلال لأموال السلطة ومــا نتــج عنــه مــن عجــز الحكومــة الفلســطينية عــن دفــع كامل رواتــب موظفيهـا أو الوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة للقطـاع الخـاص.

وأضاف العقاد أن قيمة مديونية السلطة الفلسطينية المباشرة وغير المباشرة لشركات المجموعة تجاوزت 107 مليون دولار في نهاية العام 2024 أغلبها لشركة التوريدات والخدمات الطبية. مشيراً أن تأخر العطاءات الحكومية خاصة في القطاع الطبي أثر بشكل كبير على ايرادات شركة التوريدات والخدمات الطبية خاصة في تسليم العطاءات الخاصة بغزة. كما سجل نشاط الإنشاءات تراجُع في فلسطين في العام 2024 بنسبة %60، وبذلك تأثرت نتائج الشركة الوطنية لصناعة الألمينيوم والبروفيلات (نابكو) بشكل كبير. وكذلك تراجعت المبيعات على السيارات في فلسطين بنسبة وصلت الى %60 في العام 2024 مما أثر بشكل كبير على مبيعات الشركة الفلسطينية للسيارات. كما انخفضت القوة الشرائية والقيمة الكلية لسلة المشتريات عند المستهلك الفلسطيني بسبب تراجع الدخل بشكل ملحوظ وتوجه المستهلك الى المنتجات الأقل سعراً. بالاضافة الى ضعف الطلب على البضائع المستوردة في فلسطين والأردن بسبب مقاطعة الكثير من هذه البضائع مما أثر على مبيعات شركة يونيبال للتجارة العامة. وأيضاً تم تقليص الصرف على حملات الترويج والدعاية والاعلان لمعظم الشركات الفلسطينية مما أثر بشكل كبير على ايرادات شركة سكاي للدعاية والاعلان والترويج وشركة عيون ميديا التابعة لشركة سكاي. كما عانت بعض شركات المجموعة من النقص في التوريد لسلع أساسية جراء مشاكل لوجستية متعلقة من بعض الموردين العالميين، إضافة الى استمرار الارتفاع في تكاليف سلسة التوريد عالمياً، خاصة ارتفاع تكلفة المواد الخام، وتكاليف الشحن، والتخزين، والطاقة، والتأمين. كل هذه التحديات أثرت بشكل سلبي على الأداء التشغيلي للشركات التابعة.

وأشار العقاد الى ارتفاع تكلفة التمويل على المجموعة بحوالي 4 مليون دولار في العام 2024 بسبب استمرار الارتفاع العالمي لأسعار الفائدة. بالإضافة الى تأثير تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 على نتائج شركة "بولونيز" التابعة لسنيورة في تركيا بحوالي 5 مليون دولار في العام 2024 نتيجة لتصنيف تركيا كدولة ذات تضخم مفرط. وبالتالي فإن كل هذه الأسباب مجتمعة أدت الى انخفاض صافي الربح في العام 2024 مقارنة بالعام 2023.

وأكد العقاد أن الشركة استمرت بممارسة دورها الريادي في المجتمعات التي تعمل بها وخصصت في العام 2024 ما يقارب 1.6 مليون دولار أمريكي للمسؤولية الاجتماعية استفاد منها العديد من الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والصحة النفسية، والصحة والرعاية الطبية، والتعليم والشباب وغيرها.

وأيبك هي شركة استثمارية مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثماراتتها في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال مجموعة شركاتها تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة ريما للورق الصحي، شركة سكاي للدعاية والإعلان والترويج، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف ما يزيد عن 3200 كادر في شركات المجموعة.