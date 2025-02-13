سلطة الاراضي تخصص أرضاً للمنفعة العامة في محافظة اريحا

أريحا - وطن: قامت دائرة أملاك الدولة في محافظة أريحا، اليوم الخميس، ممثلة بمديرها م. محمد خمايسة والطاقم المرافق بتسليم وتنفيذ تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة للمنفعة العامة، وذلك لصالح وزارة الداخلية بغرض الانتفاع بها.

وقامت طواقم أملاك الدولة في سلطة الأراضي بتحديد قطعة الأرض ومسحها قبل تسليمها الى وزارة الداخلية، وذلك لبناء مديرية للتسليح المركزي.

من جانبه، أشار مدير عام أملاك الدولة المهندس صادق أبو زعنونة، أن هذه الخطوة تأتي لصالح المنفعة العامة والاستغلال الأمثل لأملاك الدولة، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة مما يضمن حمايتها والحفاظ عليها من أي اعتداءات.

ويعد تخصيص أراض تابعة لأملاك الدولة للمنفعة العامة والصالح العام هدفاً إستراتيجيا اعتمدته سلطة الاراضي للتخفيف على المواطنين وتعزيز صمودهم والتأكيد على تمسكهم بأرضهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والتوسعية على حساب أملاك الفلسطينيين وممتلكاتهم.