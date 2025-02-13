تحالف المؤسسات الشبابية يطلق حملة "كُلنا أهل" لإسناد النازحين في شمال الضفة

رام الله – وطن: في ظل الهجمة الشرسة والخطط الانتقامية التي يمارسها الاحتلال بحق أهالي محافظات شمال الضفة الغربية، ووسط تزايد الاحتياجات الأساسية للنازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم وحاجياتهم بشكل طارئ، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم وبلدة طمون، أطلق تحالف المؤسسات الشبابية في فلسطين حملة "كُلنا أهل" لتعزيز التكافل المجتمعي وتقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة.

وتأتي الحملة إيمانًا بدور الشباب في الإسناد الحقيقي والمجتمعي، في وقت يشهد فيه الدعم الخارجي ضعفًا وتذبذبًا، ما يزيد من مسؤولية المجتمع المحلي في توفير الاحتياجات الضرورية. تستند الحملة إلى جهود المؤسسات الشبابية الشريكة في التحالف التي تعمل بشكل تطوعي وطوعي، معتمدةً على آليات منظمة لجمع البيانات والاحتياجات وتوزيع المساعدات العينية وفق أولويات إنسانية بحتة لضمان العدالة في التوزيع.

ودعا التحالف في بيان وصل لوطن نسخة عنه جميع الأفراد والمؤسسات إلى المشاركة عبر التبرع بالمواد العينية مثل المواد الغذائية، الملابس الشتوية، الأغطية، والمستلزمات الأساسية الأخرى، أو من خلال التطوع في عمليات الفرز والتوزيع لضمان وصول الدعم بأسرع وقت ممكن إلى الأسر النازحة.

وأضاف التحالف إن الاحتلال لا يفرق بين أي منا، ويمارس سياسات التهجير والتضييق على الفلسطينيين جميعًا، لذلك فإن إسناد العائلات النازحة اليوم هو مسؤولية جماعية، ورسالة واضحة بأن البناء المجتمعي الفلسطيني أقوى من أي محاولات تستهدف تفكيكه.