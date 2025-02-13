إنتهاء الأزمة المتعلقة بتبادل الأسرى .. المنازل المؤقتة والآليات الثقيلة ستدخل الى غزة

رام الله - وطن: نجحت الاتصالات التي يجريها وسطاء صفقة تبادل الأسرى، بين المقاومة والاحتلال، للمضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتوافق على التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

وقالت حركة حماس "نؤكد الاستمرار بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد"

واضافت حماس "أجرينا مباحثات مع الوسطاء لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى خاصة بعد خروق الاحتلال"

وأوضحت حماس أن "الاتصالات ركزت على تطبيق بنود الاتفاق خاصة ما يتعلق بتأمين إيواء شعبنا وإدخال البيوت الجاهزة بشكل عاجل، وإدخال الخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة"

وتابعت ان "المباحثات سادتها روح إيجابية والوسطاء في مصر وقطر أكدوا المتابعة لإزالة العقبات وسد الثغرات"

ورصدت عدسات المصورين منذ ساعات الصباح تكدس البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة على الجانب المصري من معبر رفح، بانتظار ادخالها الى قطاع غزة.

وفي ردود الفعل على ما جرى قالت اذاعة جيش الاحتلال ان حماس ضغطت على إسرائيل واستلمت اليوم ما تريد بالفعل، لأن ما حصل ليس التزامًا جديدًا من جانب إسرائيل يتجاوز الاتفاق الأصلي، بل هو جزء من الاتفاق الذي وافقت عليه إسرائيل ضمن الصفقة.