أم ماهر وأية عانين ألم الولادة والجوع خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة

طن للأنباء- أنسام القطاع : "إن تجربة ولادتي كانت تجربة صعبة للغاية، لم أكن أتوقع إني سأعيش هكذا تجربة في يوم من الأيام" بهذه الكلمات بدأت العشرينية أم ماهر حديثها عن معاناة ولادتها وهي أم لطفلين .

تقول بعد تنهيدة كبيرة :" كان لدي حلم أن يكون عندي بنت وأدللها ولكن الظروف كانت أقوى مني، في الشهر السابع، صار عندي طلق مبكر ومن ذلك الحين لم أتلقى أي رعاية صحية تتناسب مع وضعي الصحي ، فالمستشفيات كانت خارجة عن الخدمة قسرا، وبصعوبة نستطيع التنقل والوصول إلى الخدمات الصحية".

بدأت أعراض الولادة تظهر عليها قرابة الساعة 12 منتصف ليلة 6يناير من العام الماضي، وكان القصف شرس والمدفعية قذائفها تتناثر في كل مكان، كان وصولها لأقرب مستشفى أشبه بالمستحيل.

توضح أم ماهر،" كنت أمام خيارين أحلاهما مّر اما أن أنتظر للصباح وأعرض حياتي وحياة طفلتي للخطر أو أذهب إلى أقرب مشفى وأنا لا أعلم إن كنت سأنجو أم سأستشهد في الطريق، فكلا الخيارين سيعرضونني للموت".

وصلت أم ماهر إلى مستشفى أصدقاء المريض وبصعوبة استطاعت أن تنجو من رصاصة غادرة كانت ستخترق جسدها ، من إحدى القناصات التي تحاصر كل حي وشارع في شمال قطاع غزة.

كانت إمكانيات المستشفى معدومة لم يكن هناك أسرة ولا حتى دواء، وكان في المستشفى طبيب واحد مختص في النساء والولادة، وعلى عاتقه مساعدة كل سيدة تأتي إلى المستشفى، فكانت التجربة التي تعرضت لها مؤلمة وصعبة للغاية.

تواصل حديثها إني "ولدت أبنتي مريم بصعوبة وبوضع نفسي جدا مرهق ،وعندما عدت إلى البيت الذي أنزح فيه، لم أستطع أن أوفر لها احتياجاتها كطفلة مثل الملابس والحليب الصناعي ، أقل اشي مياه أغسل فيها ملابسها ما قدرت أوفر لها".

نزحت أم ماهر من شرق التفاح إلى غرب مدينة غزة ، فلم تكن تحمل معها سوى قطعتين من الملابس لطفلتها وكان الجو شديد البرودة ، والأمطار تتساقط بغزارة، فعندما تغسل الملابس بصعوبة يتم تجفيفها؛ فكانت تنتظر ساعات طويلة أن تجف إحدى القطع لتغسل الثانية.

لم تستطع أم ماهر أن تتخطى تجربة ولادتها القاسية، وفترة حملها خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة؛ فما زالت تعيش هواجس تلك اللحظات رغم مرور عام كامل على ولاتها، إلا أن قسوة الظروف والخوف الذي عاشته حينها ترك ندبة كبيرة في قلبها لم يمحوها مرور السنين.

تواصل حديثها بنبرة يملؤها القهر :" كان المفروض عند عودتنا إلى البيت أن تكون الزينة معلقة في كل مكان ، والحلوى توزع على الأحباب، ولكن عندما عدت إلى منزلي كان البيت مزين بالقذائف والدمار في كل مكان، وغرفة صغيرتي مدمرة وسريرها الأبيض لم يعد له وجود".

لم تقتصر المعاناة إلى هذا الحد، فشمال قطاع غزة، عاش مجاعة ممنهجة ، لم يكن هناك أي نوع من أنواع الطعام سوى القليل من المعلبات والتي يتم الحصول عليها بصعوبة، وهذا أثر على أم ماهر وطفلتها التي لم تتلقى التغذية المناسبة وحليب الأم غير مشبع، والحليب الصناعي شحيح جدا، وإن وجد يكون بثمن باهظ، مما عرض الطفلة لسوء التغذية.

تتشابه معاناة الثلاثينية أية ضاهر مع سابقتها تقول : أنها وضعت مولدتها في أول أيام حرب الإبادة الجماعية على غزة في مجمع الصحابة الطبي بتاريخ 23-10-2023، و نظرا لشدة القصف المتواصل لم يكن هناك مجال أن تنام في المستشفى وتحظى بالرعاية الصحية المناسبة، ولدت طفلتها ندى في عملية قيسرية وكانت تعاني من شدة الوجع والتعب.

لم يمر سوى أسبوع حتى نزحت أية من بيتها وهي بالكاد تستطيع أن تمشي بضع خطوات ، توضح" أنها نزحت من بيتها ومشت مسافات طويلة وعلى يدها طفلتها الرضيعة وجرحها لم يلتئم، إضافة إلى أن زوجها كان حامل أطفالها الاثنين ".

تتابع في عيون دامعة إن رضاعة طفلتها أرهقتها فترة النزوح، التي رفضت بدورها أن ترضع من حليبها، ولا يوجد بديل، تقول : " أعطيتها الحليب الصناعي وكنت خائفة جدا من الرضعة الصناعية، كيف سأقوم بتعقيمها خاصة أننا نزحنا بحاصل لا يوجد به أي مقومات للحياة ما كنت قادرة أرتاح ولا عارفة أجلس، بنتي تبكي بشدة وأنا مش عارفة أعطيها الرضعة".

استعانوا بالأوراق الملقاة على الأرض ،وقاموا بحرقها من أجل تسخين المياه للطفلة، فالجو كان شديد البرودة، موضحة " بدي أعقم الها الرضعة مش عارفة شو أعمل، زوجي وجد تنكة وقمنا باستعمالها، لم تكن نظيفة ولا المياه إلي معنا ولكن ما باليد حيلة، أعطيت بنتي الرضعة وقلبي بتقطع عليها، وخايفة يصير معها نزلة معوية أنا إلي متعودة يكون كل شي نظيف، غامرت وشربت بنتي ".

تضيف إلى أنها "كانت أيام مرهقة جدا فعندي طفلين غيرها، بحاجة إلى رعاية والجو بارد جدا والمطر يتساقط ولا يوجد أي عوامل للتدفئة "، مما أثر على صحة الطفلة ندى وتعرضت لنزلات برد ونزلة معوية ،ولا يوجد أي مستشفى تستطيع أن أن تتوجه إليه.

كانت ضاهر بحاجة إلى رعاية بسبب وضعها الصحي والعملية التي أجرتها أثناء ولادتها فجرحها التهب ولا يوجد أحد من عائلتها بجانبها حتى يساعدها وطفلتها أصيبت بحساسية بسبب الحليب الصناعي، فهي بحاجة إلى نوع محدد وهذا النوع غير متوفر في الصيدليات.

عندما أصبحت 4 شهور كان من المفترض أن تبدأ بتناول السيريلاك وبعض الخضروات المهروسة خاصة أن حليب الأم لم يكن كافي بسبب المجاعة التي يمر بها شمال القطاع، فهي لم تتناول أي شي مغذي منذ ولادتها فلم يكن حليبها مدر ومشبع لندى.