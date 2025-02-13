واصل تفصح عن بياناتها المالية الأولية للعام 2024

رام الله - وطن: أفصحت واصل عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الأولية الموحدة (غير المدققة) للسنة المالية 2024، حيث بلغ صافي الربح 991 ألف دولار مقارنة بـ 509 ألف دولار لذات الفترة من 2023.

ويأتي هذا الارتفاع في البيانات المالية الأولية للشركة بفعل زيادة المبيعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والنقل الثقيل خلال العام 2024، بالإضافة إلى استمرار واصل في سياستها القائمة على ضبط وتقنين المصاريف في كافة شركاتها التابعة، والحفاظ على هامش ربحية مميز بكافة الخدمات، بالرغم من الهبوط في أداء الشركات الحليفة الناتج عن التراجع الحاد الذي شهده الاقتصاد الفلسطيني بفعل العدوان على قطاع غزة.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة واصل رياض نزال: "بالرغم من الظروف الصعبة والأثر السلبي الذي أحدثه العدوان على قطاع غزة خلال العام 2024 وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، إلا أن واصل نجحت خلاله بتجاوز كل ذلك وتحقيق أرباح وأداء مالي إيجابي".

وأضاف أن واصل تتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات وإحداث نقلة نوعية في أعمالها واستثماراتها بما يتوافق مع رؤية مجلس الإدارة، بهدف تحقيق النمو المستدام للشركة بشكل خاص، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

يشار إلى أن واصل هي شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة فلسطين بقاعدة مساهمين تضم أكثر من 13 ألف مساهماً، وتضم استثماراتها الخدمات اللوجستية، والتأجير التمويلي، ونقل الأموال، والأمن والحراسة.