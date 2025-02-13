في العدوان المتواصل لليوم 24 .. الاحتلال يُفجر مركبة في الحي الشرقي بمدينة جنين

رام الله - وطن: فجرت قوات الاحتلال اليوم الخميس، مركبة في الحي الشرقي بمدينة جنين خلال العدوان المتواصل على المدينة ومخيمها لليوم الرابع والعشرين على التوالي.

وقالت مصادر محلية، إن مسيرة الاحتلال فجرت مركبة في الحي الشرقي بالمدينة، ولم يبلغ عن وجود إصابات.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الربع والعشرين على التوالي، مخلّفا 25 شهيداً وعشرات الإصابات ويستمر الاحتلال في هدم منازل المواطنين وإحراقها في المخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة، حيث دمر الاحتلال الشارع الواصل إلى محطة التنقية في جنين وأجزاء منها، ويواصل دفع تعزيزات عسكرية مصحوبة بالجرافات إلى مدينة جنين ومحيط المخيم

وتكبدت المدينة خسائر اقتصادية تجاوزت حاجز ملياري دولار في البنى التحتية والمباني والمتاجر، خلال السنوات الثلاث الماضية، إثر تعرضها لـ104 اقتحامات متواصلة حسب رئيس بلدية جنين محمد جرار.

واندلعت اشتباكات عنيفة فجر الخميس، بين مقاومين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي جنين ونور شمس شرقي شمال الضفة الغربية.

ومساء الأربعاء، أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال، خلال محاولتهم الدخول لمخيم جنين لتفقد ممتلكاتهم.

وينتشر قناصة الاحتلال على أسطح المنازل، ويطلقون النار على كل من يحاول الوصول للمخيم المحاصر والمعزول عن مدينة جنين منذ 24 يوما.