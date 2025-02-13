الاحتلال يواصل إغلاق مدخل المنشية جنوب بيت لحم

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي إغلاق مدخل قرية المنشية جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل قرية المنشية لليوم الثالث على التوالي، إذ أنه الطريق الوحيد الذي يربط الريف الجنوبي بمدينة بيت لحم ومركزها.

ووصل عدد الحواجز والبوابات الحديدية، التي نصبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا عسكريا وبوابة حديدية، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، منها (146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.