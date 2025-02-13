تقارير استخباراتية أميركية: "إسرائيل" تدرس ضرب منشآت إيران النووية

رام الله - وطن: أظهرت تقارير استخباراتية أميركية أن "إسرائيل" تدرس تنفيذ ضربات جوية واسعة النطاق على المنشآت النووية الإيرانية هذا العام، مستغلة ضعف طهران، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين.

ووفقا لتقييم استخباراتي، أعد في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، فإن "إسرائيل" تخشى تضييق نافذة الفرص لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مما قد يدفعها للضغط على إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب لدعم الضربات المحتملة.

وبحسب التقرير الاستخباراتي الأميركي، فإن "إسرائيل" تعتبر إدارة ترامب أكثر استعدادا للانضمام إلى أي هجوم مقارنة بالإدارة السابقة، خاصة وأن أي استهداف للمواقع النووية الإيرانية، المحصنة تحت الأرض، سيحتاج إلى دعم عسكري أميركي وإمدادات ذخائر.

وأعد مجمع الاستخبارات الأميركي تقريرا ثانيا قدم خلال الأيام الأولى من إدارة ترامب، وأكد مجددا أن "إسرائيل" تدرس تنفيذ ضربات على المنشآت النووية الإيرانية، وفق أحد المسؤولين الأميركيين المطلعين.

ويقول مسؤولون عسكريون أميركيون إن أي هجوم "إسرائيلي" على المواقع النووية الإيرانية شديدة التحصين، سيحتاج على الأرجح إلى دعم عسكري أميركي وإمدادات بالذخائر، نظرا لتعقيد هذه الأهداف.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن عدة تقارير استخباراتية تتضمن تحذيرات بشأن احتمال تنفيذ "إسرائيل" لهذه الضربة، مشيرة إلى أن أكثر التقارير شمولا الصادر في أوائل يناير عن مديرية الاستخبارات في هيئة الأركان المشتركة ووكالة استخبارات الدفاع.

وحذر التقرير من أن "إسرائيل" من المحتمل أن تحاول استهداف منشآت إيران النووية في فوردو ونطنز، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025.

وأوضح مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون مطلعون على المعلومات الاستخباراتية لـ"واشنطن بوست" أن هذا التقييم يستند إلى تحليل خطط إسرائيل عقب قصفها لإيران في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي "أضعف دفاعاتها الجوية".

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إن "إيران أصبحت أكثر عرضة من أي وقت مضى للضربات على منشآتها النووية"، مضيفاً: "لدينا فرصة لتحقيق هدفنا الأهم، وهو إحباط وإزالة التهديد الوجودي الذي يواجه إسرائيل".