اليونيسف تستنكر العنف ضد الأطفال في الضفة الغربية

رام الله - وطن: استنكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الأربعاء، تصاعد العنف ضد الأطفال في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، حيث يشن جيش الاحتلال حملة عسكرية واسعة النطاق، ودعت إلى "الوقف الفوري للأعمال المسلحة".

وكشف المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوارد بيغبيدير عن استشهاد 13 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بينهم 7 أطفال بعد إطلاق الحملة واسعة النطاق في شمال الضفة في 19 كانون الثاني/يناير.

وأشار بيغبيدير، في بيان، إلى استشهاد طفل يبلغ من العمر عامين ونصف وإصابة والدته الحامل أيضا في إطلاق نار، مؤكدا على ضرورة "الوقف الفوري للأعمال المسلحة في جميع أرجاء الضفة الغربية المحتلة".

وطالب بتوفير الحماية لجميع المدنيين دون استثناء، بمن فيهم الأطفال، منددا بالضرر الواسع في البنية التحتية المدنية جراء استخدام الأسلحة المتفجرة والغارات الجوية وهدم المنازل، خصوصا في محافظات جنين وطولكرم وطوباس.