وزير الصحة: قافلة أدوية ومستلزمات طبية وصلت إلى مستودعات الوزارة في شمال غزة

وطن: أعلن وزير الصحة ماجد أبو رمضان، وصول قافلة أدوية ومستلزمات طبية ومواد مخبرية طارئة، مساء اليوم الأربعاء، إلى مستودعات الوزارة في شمال قطاع غزة.

وقال أبو رمضان إن القافلة مكونة من 5 شاحنات جرى تسييرها مساء أمس من مستودعات الوزارة في نابلس، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وهي الثانية التي ترسلها خلال أقل من أسبوع، وإن الوزارة تعمل على إرسال المزيد من القوافل في الأيام المقبلة.

وأوضح الوزير أن الوضع الصحي في المحافظات الجنوبية حرج للغاية، "ونعمل بكل الإمكانيات لتوفير الدعم العاجل لأهلنا هناك، ونؤكد على وجود المزيد من الدعم الجاهز من موازنة الوزارة".