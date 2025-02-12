حماس: وفد من الحركة وصل القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

وطن: أفادت حركة حماس بأن وفداً من الحركة برئاسة خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة وصل إلى القاهرة وبدأ لقاءات مع المسؤولين المصريين.

وأشارت الحركة في بيانها، إلى أن الحية بدأ متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عبر اللجان الفنية والوسطاء.

ويوم الاثنين أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تأجيل تسليم دفعة أسرى الاحتلال لدى المقاومة بغزة، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب عدم التزام الاحتلال بتنفيذ بروتوكولات بنود الإغاثة في اتفاق وقف إطلاق النار، مقابل التزام المقاومة بكل البنود المتفق عليها للمرحلة الأولى، بالإضافة لمماطلة الاحتلال في البدء بمفاوضات المرحلة الثانية.

وفي 19 يناير دخل وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تشمل ثلاثة مراحل، تم منذ حينه إطلاق خمس دفعات من أسرى الاحتلال لدى المقاومة مقابل إطلاق الاحتلال سراح دفعات من الأسرى بسجونه.

من جانب آخر، نقلت وكالة أكسيوس عن مسؤولين في تل أبيب قولهم، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين الـ76 بحلول يوم السبت المقبل، وبدلاً من ذلك، يصر على مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تهدف إلى إطلاق سراح عدد محدود من المحتجزين في الوقت الحالي.