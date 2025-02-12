مصدران لـ"رويترز": "إسرائيل" طلبت البقاء في 5 مواقع جنوبي لبنان حتى نهاية شباط

وطن: قال مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل" طلبت إبقاء قوات "جيشها" في 5 مواقع في جنوب لبنان حتى 28 شباط/فبراير الجاري.

هذا الطلب الإسرائيلي يأتي مع اقتراب انتهاء مهلة انسحاب "جيش" الاحتلال من جنوبي لبنان في 18 شباط/فبراير الجاري، والتي تمّ تمديدها بعد أن كان من المقرّر أن يحصل الانسحاب في 26 كانون الثاني/يناير 2025، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، رسالة الولايات المتحدة إلى كيان الاحتلال، مفادها أنّ "وقف إطلاق النار في لبنان لن يُمدّد ويجب الانسحاب في الـ18 من الشهر الجاري".

وبحسب موقع "i24NEWS" الإسرائيلي، أصبحت واشنطن "راضية عن تقدّم الجيش اللبناني وفقاً للاتفاق وتقدّر أنه انتشر بصورة كافية على الأرض".

وكشف الموقع الإسرائيلي، أنّه في "إسرائيل، ما زالوا يُجرون مفاوضات مع الولايات المتحدة، في محاولة لتحسين الموقف".