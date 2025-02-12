ترامب يُجَوّع الصندوق الوطني للديمقراطية

جمّدت وزارة الخزانة الأميركية الأموال المخصصة للمنظمة التي لعبت دورًا أساسيًا في المساعدة على الفوز في الحرب الباردة. "لقد كانت حمام دم".

كتب: إيلي ليك

ترجمة وطن: من الصعب تتبع الاضطرابات في واشنطن منذ تنصيب الرئيس ترامب، ومن الأصعب، وسط حالة الذعر الإعلامية، التمييز بين التغييرات المهمة والتغييرات التافهة.

لكن ما يحدث في الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) هو أمر كبير جدًا، ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل.

الواقع أن الصندوق الوطني للديمقراطية، وهو أداة أميركية رئيسية لدعم الحركات الشعبية التحررية في مختلف أنحاء العالم، محاصر من قبل وكالة التنمية الاقتصادية التابعة لإيلون ماسك. وعلمت صحيفة "فري برس" أن الأمر الذي أصدرته وكالة التنمية الاقتصادية إلى وزارة الخزانة الأميركية بمنع صرف أموال الصندوق الوطني للديمقراطية أدى إلى شل المنظمة ــ التي تلقت 315 مليون دولار للسنة المالية 2025 ــ وحلفائها.

وقال أحد موظفي الصندوق الوطني للديمقراطية: "لقد كانت حمام دم. لم نتمكن من تلبية رواتب الموظفين ودفع النفقات العامة الأساسية".

إن تفكيك الصندوق الوطني للديمقراطية لن يكون مجرد إجراء لخفض التكاليف. بل إنه سيرمز إلى تغيير كبير في السياسة الخارجية الأميركية، مما يقوض فكرة أن المثل الديمقراطية تعزز القوة والنفوذ العالميين للولايات المتحدة. وبدلاً من ذلك، فإن إدارة ترمب سوف تشير إلى أنها لم تعد تعتقد أن تعزيز الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم يصب في المصلحة الوطنية.

لقد تم إنشاء الصندوق الوطني للديمقراطية في عام 1983 بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومساندة الرئيس رونالد ريجان، وكان الهدف منه مهاجمة "إمبراطورية الشر" السوفييتية في أضعف نقاطها: افتقارها إلى الشرعية الديمقراطية.

لقد قدمت منحًا مخصصة للناشطين والنقابات العمالية خلف الستار الحديدي. قال كارل جيرشمان الرئيس السابق للصندوق الوطني للديمقراطية لصحيفة "فري برس": "لقد قدمنا أجهزة راديو وآلات طباعة للتضامن"، في إشارة إلى حركة العمال المستقلين التي قادها ليش فاليسا في بولندا الشيوعية.

بعد الحرب الباردة، وسعت مؤسسة نيد مهمتها إلى ما هو أبعد من الكتلة السوفييتية المنحلة، حيث قدمت منحًا للمنظمات غير الحكومية المؤيدة للديمقراطية في إيران والصين وفنزويلا وكوبا - باستخدام استراتيجية دعم المواطنين المحليين المعارضين للأنظمة الاستبدادية التي حكمتهم. تمتعت مؤسسة نيد والمنظمات الشقيقة لها، المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي - واحدة لكل حزب - بدعم من الحزبين.

قال دامون ويلسون الرئيس الحالي للصندوق الوطني للديمقراطية لصحيفة "فري برس": "بفضل الحاصلين على منح نيد، علم العالم بالموت المروع لمسيح أميني على أيدي النظام الإيراني الوحشي"، في إشارة إلى امرأة إيرانية شابة توفيت أثناء الاحتجاز بعد اعتقالها لعدم ارتداء غطاء للرأس.

"وقد وثقت جهات أخرى حصلت على المنح كيف تحول النظام الكوبي إلى دولة مافيا كليبتوقراطية. وكشف شركاء NED عن الإبادة الجماعية للأويغور وكذلك شبكة الحزب الشيوعي الصيني من مراكز الشرطة في الخارج التي جلبت أدواتها وتقنياتها للإكراه والقمع إلى المجتمعات الحرة، بما في ذلك هنا في الولايات المتحدة"، كما قال ويلسون.

واصلت إدارة ترامب الأولى عمل NED. وكان العديد من حلفاء ترامب الرئيسيين في مجلس إدارتها، مثل إليز ستيفانيك، مرشحة ترامب لشغل منصب سفيرة لدى الأمم المتحدة. ويجلس السناتور توم كوتون من أركنساس في مجلس إدارة المعهد الجمهوري الدولي.

خدم وزير الخارجية ماركو روبيو في مجلس إدارة المعهد الجمهوري الدولي عندما كان لا يزال عضوًا في مجلس الشيوخ من فلوريدا. في الواقع، كان المتحدث الرئيسي في عشائه السنوي في مايو/أيار الماضي.

"قال روبيو في خطابه: "إن الدول والشعوب في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى أن ترى أن الحرية والديمقراطية ليست مجرد شيء نطمح إليه كمثالية، بل كمسألة عملية، فهي تعمل وتعمل بشكل أفضل من الاستبداد. يستغرق الأمر وقتًا أطول، وهو أصعب، ويتطلب منك الاستماع إلى أشخاص لا تتفق معهم. ويتطلب منك العمل مع أشخاص تعتقد أنهم مجانين إلى حد ما. لكن البديل هو مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يحصلون على حق تقرير ما يحدث وليس لدينا صوت أو دور في ذلك".

لقد حارب العديد من أنصار NED الجمهوريين -بما في ذلك مستشار الأمن القومي السابق لترامب، روبرت أوبراين- خلف الكواليس لحماية NED .

ولكن لم يعد رأيهم هو الإجماع داخل ائتلاف الحزب الجمهوري. ففي الثاني من فبراير/شباط، نشر ماسك على موقع إكس: "إن الصندوق الوطني للديمقراطية هو عملية احتيال". وفي السابع من فبراير/شباط، أصدر مركز تجديد أميركا، وهو مركز أبحاث أسسه راسل فوجت، مدير مكتب الإدارة والميزانية في إدارة ترامب، ورقة سياسية ألقت باللوم على الصندوق الوطني للديمقراطية في المساعدة المفترضة في التحريض على غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال التقرير: "إن التدفق المستمر لمنح الصندوق الوطني للديمقراطية لعدد لا يحصى من الكيانات والحركات السياسية الأوكرانية ساعد في تعزيز الثورة البرتقالية وثورة الميدان التي مهدت الطريق للحرب الأوكرانية الروسية الحالية".

إن تحول اليمين ضد جماعات المجتمع المدني التي تقف في وجه الاستبداديين المؤيدين لموسكو، والتي كانت في السابق قضية محافظة فخورة، أمر مذهل. والتلميح إلى أن الصندوق الوطني للديمقراطية كان بمثابة أداة تحريك للثورتين البرتقالية والميدان خاطئ، وهو يتجاهل أن الأوكرانيين كانوا يستجيبون للتهديدات التي تواجه انتخاباتهم وسيادتهم في كلا الحدثين.

لا توجه مؤسسة NED المستفيدين من منحها إلى تنظيم المظاهرات؛ بل تدرب المواطنين على أساسيات الديمقراطية مثل كيفية الاستعداد للانتخابات.

قال جيرشمان، الذي قاد مؤسسة NED في وقت الاحتجاجات الأوكرانية: "لم يكن لنا أي علاقة بتنظيم تلك الاحتجاجات. لقد دعمنا المجموعات التي أرادت الحرية والديمقراطية. لكننا لم نطلب منهم القيام بذلك".

لقد انحرفت مؤسسة NED أحيانًا عن مهمتها الأساسية. على سبيل المثال: المنحة التي قدمتها عام 2020 لمنظمة غير حكومية بريطانية، مؤشر التضليل العالمي. بعد عامين، أدرج مؤشر التضليل العالمي عشر منشورات أمريكية ذات ميول محافظة، بما في ذلك مجلة ريزون وصحيفة نيويورك بوست وصحيفة ذا أميركان كونسيرفاتيف كناقلات للتضليل في وسائل الإعلام الإخبارية الأمريكية. كان هذا جهدًا غير مباشر لدفع المعلنين على تجنبهم، وهو شكل من أشكال الرقابة والاستخدام غير اللائق وحتى الخطير للأموال الأمريكية.

وقال ويلسون إنه بمجرد علمه بالدراسة المزعومة التي أجرتها مؤسسة جي دي آي لوسائل الإعلام الإخبارية الأميركية ــ والتي مولتها جهة مانحة خاصة أخرى ــ قطعت المؤسسة الوطنية للديمقراطية العلاقة معها. وأطلعت الإدارة على الفور مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للديمقراطية والكونجرس، وراجعت محفظة المنح التي حصلت عليها، وشددت الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وقال ويلسون إن فرض ضوابط وتدقيقات أكثر صرامة على الصندوق الوطني للديمقراطية، لضمان بقائه ملتزماً بشكل صارم بدعم نشطاء الديمقراطية، سيكون موضع ترحيب: "نحن نعلم أن هناك فرصاً لجعل الدعم الأميركي أكثر كفاءة وتركيزاً".

إن الفوضى التي أحدثها الأمر الصادر عن وزارة الخزانة ليست وسيلة لتحقيق هذا الهدف المعقول، مما يشير إلى أن ما يريده الصندوق الوطني للديمقراطية حقاً هو إنهاء الصندوق الوطني للديمقراطية، وليس إصلاحه.

إن هذا سيكون قِصَر نظر، كما قال دانييل توينينج، رئيس معهد البحوث الجمهوري، لصحيفة فري برس: "نحن ندعم مراجعة المساعدات الخارجية". وأضاف: "يجب أن تدعم المساعدات الخارجية المصالح الوطنية الأميركية بكل تأكيد. ما لا نريده هو أن يتم إبعاد اللعبة الأميركية على الأرض في جميع أنحاء العالم عن الميدان لفترة طويلة، لأن أعداء أميركا لن يتوقفوا. إنهم سوف يملأون أي فراغ نتركه وراءنا، على حساب ما يجعل بلدنا قوياً ومزدهراً وآمناً".



إيلي ليك

إيلي ليك هو مقدم برنامج Breaking History، وهو برنامج بودكاست تاريخي جديد من The Free Press. وهو صحفي مخضرم يتمتع بخبرة في الشؤون الخارجية والأمن القومي، وقد عمل إيلي في تقارير بلومبرج وديلي بيست ونيوزويك. وفي برنامج Breaking History، يقدم إيلي تحليلاته الحادة ومهاراته في سرد القصص لكشف الروابط بين أحداث اليوم واللحظات المحورية في الماضي.

المصدر: THE FREEPRESS