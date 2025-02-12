إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

وطن: أصيب شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، وانتشرت بالطرق الرئيسية وفي محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها ونشرت القناصة على أسطحها.

واندلعت مواجهات مع الشبان أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة شاب (23 عاما) بالرصاص الحي في القدم، تم نقله بواسطة طواقم الإسعاف الى أحد المستشفيات القريبة.