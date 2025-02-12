شهادات جديدة لمعتقلي غزة حول الفظائع التي تعرضوا لها

وطن: أدلى معتقلو غزة بشهادات تكشف عن المزيد من التفاصيل عن الفظائع التي ارتكبها جيش الاحتلال بحقهم، وتحديدا خلال عملية اعتقالهم، ولاحقا بعد نقلهم إلى معسكرات الاحتلال الإسرائيلي وسجونه.

يأتي ذلك بعد مرور أكثر من عام على حرب الإبادة على قطاع غزة واستمرار آثارها الكارثية، وأحد أوجهها الجرائم التي ارتُكبت وما تزال بحق المعتقلين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الشهادات جزء من عشرات الشهادات والإفادات التي حصلت عليها المؤسسات من خلال الزيارات التي جرت للعديد من معتقلي غزة على مدار الفترة الماضية، ومؤخرا تمت زيارة 18 معتقلا من معتقلي غزة في سجن النقب، ومعسكر (سديه تيمان)، أكد أحدهم أنه تم تكسير يديه والتنكيل به وهو مقيد.

وأكد البيان مجدداً، أن الجرائم والانتهاكات التي تعكسها الشهادات، لم يتغير مستواها، بل لا تزال في المستوى ذاته، ما يضاعف مستوى الخطورة على مصير الآلاف من المعتقلين، لا سيما مع مرور المزيد من الوقت على مواجهتهم لنفس مستوى الجرائم والظروف الاعتقالية، كما أن العديد من معتقلي غزة ما زالوا لا يعلمون أي شيء عن مصير عائلاتهم، بعد مضي عام وأكثر على اعتقالهم.

وأوضح أن جرائم التعذيب لا تزال تسيطر على وقع شهادات المعتقلين، وحتى جرائم التجويع، والإذلال بأشكاله كافة، فضلا عن الظروف الاعتقالية القاسية الذي يقوم أساسها على سياسات السلب والحرمان.