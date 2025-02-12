الاحتلال يهدم منزلا في مخيم نور شمس ويواصل تدمير البنية التحتية والممتلكات

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء منزلا، بحارة المنشية في مخيم نور شمس، وسط تخريب وتدمير البنية التحتية والممتلكات.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من الياتها العسكرية وجرافاتها الثقيلة الى المخيم، وشرعت بهدم منزل في حارة المنشية، وواصلت تخريب الممتلكات في الشارع الواصل بين حارتي الشهداء والمجاهدين، حيث سمع دوي انفجارات ضخمة وإطلاق للنيران.

وتزامن الهدم والتخريب مع فرض الاحتلال حصارا مشددا على المخيم وأطرافه، وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ومداهمة المنازل وتخريبها، وإجبار سكانها على مغادرتها بالتهديد والترهيب.

وكانت قوات الاحتلال أقدمت صباح اليوم على استخدام سماعات مسجد المخيم في حارة العيادة، لمطالبة سكان المخيم بإخلاء منازلهم والخروج منها فورًا.

وما زالت عشرات العائلات تغادر المخيم، من نساء وأطفال وكبار سن، متكبدين مشاق التنقل على الأقدام وسط الدمار الكبير للشوارع والأمطار والبرد القارس من جهة، وترهيب الاحتلال الذي يطلق النيران بكثافة من جهة أخرى وتعريضهم للخطر.

وأعاق جنود الاحتلال عمل طواقم جمعية الهلال الأحمر، وصدم مركبة فريق إدارة مخاطر الكوارث التابع للجمعية، وعرقل عملهم أثناء إخلاء عدد من كبار السن والأطفال من المخيم الى جانب فريق الإغاثة الطبية.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس نهاد الشاويش في تصريح صحفي، إن الحالة داخل المخيم صعبة جدا، في ظل هذا العدوان الأوسع والأشمل، الاحتلال يطلق النار على كل شيء متحرك داخل المخيم، وهناك عائلات ما زالت في منازلها يتهددها الخطر وسط انقطاع الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء، والنقص الحاد في الطعام والشراب والأدوية وحليب الأطفال.

وأضاف أن الاحتلال يقوم بأبشع أنواع التنكيل بحق المواطنين بعد مداهمة منازلهم بالقوة، من خلال إطلاق النار والقنابل عليها، وتهديدهم بمغادرة المخيم، وتفريغه من سكانه.

وأشار الشاويش، إلى أن اللجنة الشعبية تعمل جاهدة وبالتنسيق مع المحافظ والمؤسسات المعنية والمجالس البادية على إغاثة شعبنا في هذا الظرف الصعب رغم قلة الإمكانيات، وتأمين مكان آمن لهم، موضحا أن النازحين توجهوا الى أماكن متفرقة ما بين المدينة وضواحيها وبلدات بلعا وعنبتا وكفر اللبد.