البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق بطاقته الائتمانية الجديدة World Elite Mastercard®

وطن: أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني بطاقته الائتمانية الجديدة world elite® ، والتي تعتبر الأولى من نوعها في سوق الصيرفة الإسلامية في فلسطين.

وتُمكنُ بطاقة world elite® عملاء البنك الإسلامي الفلسطيني من التمتع بأعلى مستويات الرفاهية خلال السفر والتسوق حول العالم بما يناسب تطلعاتهم، كما أنها تمنحهم سقفاً ائتمانياً يمكنهم من شراء البضائع والسلع وإجارة الخدمات والشراء عبر الإنترنت مع إمكانية الدفع بالتقسيط لفترات مختلفة حسب رغبة العميل أو الدفع النقدي وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن إطلاق بطاقة world elite® ينسجم مع رؤية البنك ورسالته في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية بما يحقق التميز في الصناعة المالية ويلبي تطلعات عملاء البنك، مشيراً أنها تشكل إضافة نوعية إلى باقة البطاقات المميزة التي يقدمها البنك، وأنها تأتي كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين البنك وشركة ماستر كارد العالمية.

وأضاف السعدي: "ما تقدمه البطاقة من مزايا سواء في تسهيل عملية الدفع والتقسيط أو على مستوى مزايا السفر والتسوق وصالات المطارات وحجز الفنادق وغيرها حول العالم يجعلها خياراً مناسباً لعملائنا ممن يطمحون إلى هذه المستوى من الرفاهية ومزايا أسلوب الحياة التي تقدمها".

وأكد السعدي أن إطلاق هذه البطاقة وغيرها من حلول الدفع الإلكتروني مؤخراً يأتي انسجاماً مع استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي التي أقرها مجلس الإدارة، كما أنها تثبت أن البنوك الإسلامية تحقق إنجازات مهمة في مجال التحول الرقمي مع الحفاظ على التزامها بالمعايير الشرعية.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل، والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، ويعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً و100 صرافٍ آلي.