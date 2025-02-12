"أركان" العقارية تعلن عن بياناتها المالية الأولية الموحدة (غير المدققة) للسنة المالية 2024

وطن: أفصحت أركان العقارية عن بياناتها المالية الأولية الموحدة (غير المدققة) للسنة المالية 2024، حيث بلغت الخسائر العائدة لمساهمي الشركة 7.1 مليون دولار وذلك بعد قيد مخصصات مالية بقيمة 22.5 مليون دولار في سجلات الشركة وشركاتها التابعة، في حين بلغ الربح التشغيلي 17.1 مليون دولار قبل قيد المخصصات والضريبة.

كما انخفضت موجودات الشركة بنسبة 4.8% في حين ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 1.2% مقارنة بنهاية العام 2023، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم ما يقارب 3.03 دولار.

وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة الشركة سمير حليله: "لقد شهدنا خلال العام 2024 استمراراً للتراجع على مستوى الاقتصاد الفلسطيني، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي وملموس على مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وبالتالي فقد اتخذنا قرارات بالتحوط وأخذ مخصصات مالية كبيرة للحفاظ على المركز المالي للشركة، وخاصة فيما يتعلق بموجوداتها من الأراضي في غزة، حيث تم أخذ مخصص إضافي خلال العام 2024 بقيمة 20 مليون دولار بما يساوي القيمة الدفترية المتبقية لهذه الأراضي وذلك نظراً للوضع السياسي المعقد القائم حالياً كما أن تأثيرات الوضع الحالي لا تزال غير واضحة وتعتمد على التطورات المستقبلية التي لا يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الحالي"، مؤكداً عزم الشركة على استكمال خططها ورؤيتها الاستثمارية بما يحقق عوائد مالية مجزية.

وأضاف "يقع على عاتقنا الكثير من العمل الجاد لتدارك آثار العدوان على قطاع غزة والتعافي التدريجي، وبالتأكيد هذا يحتاج إلى وقت وجهد مضاعف"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن استمرار وقف إطلاق النار سيؤدي بالضرورة لانتعاش الاقتصاد الفلسطيني مجدداً وتدريجياً، ويفتح فرصاً واسعة لمشاركة الشركة في مهمة إعادة إعمار قطاع غزة والاستثمار فيه في الوقت المناسب.

ومن الجدير بالذكر، فإن أركان تدير مشروع بوابة أريحا العقاري حيث تستثمر في البنية التحتية لثلاثة آلاف دونم من المشاريع السكنية والتجارية والسياحية منذ العام 2016، وتتضمن خططها تطوير مناطق جديدة في فلسطين، كما وتدير الشركة محفظة مالية كبيرة منذ نشأتها وذلك في بنوك وشركات محلية وإقليمية تدر عليها عوائد سنوية مجزية.

وشركة أركان العقارية هي شركة مساهمة عامة انبثقت عن شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال برأس مال يبلغ 131.6 مليون دولار وقاعدة أصول تزيد عن 450 مليون دولار، حيث تمتلك الشركة محفظة عقارية استراتيجية تؤهلها لتنفيذ مشاريع عقارية نوعية.