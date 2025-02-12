الخليلي: وحدات النوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة هي أداة التغيير الحقيقي لنساء وفتيات فلسطين

وطن: ترأست وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، الاجتماع الأول للجنة المعنية بدراسة واقع وحدات النوع الاجتماعي في الدوائر الحكومية، وسبل تمكينها للوفاء بمسؤولياتها في مختلف القطاعات.

وأكدت الخليلي على الدور المحوري لهذه الوحدات في الجهود الوطنية القطاعية وعبر القطاعية، لمواجهة التحديات الراهنة الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وسياساته العنصرية، وجرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس. وشددت على أهمية هذه الوحدات في ضمان استجابة عمليات التعافي والإغاثة وإعادة الإعمار لاحتياجات النساء والفتيات الفلسطينيات في جميع أماكن تواجدهن.

وأشارت الخليلي إلى أن الحكومة التاسعة عشرة تولي اهتماماً كبيراً لهذه الوحدات، انطلاقاً من سعيها للارتقاء بالأداء المؤسسي لكافة مكونات الجهاز الحكومي من دوائر وسلطات وهيئات.

وأوضحت الخليلي رؤية وزارة شؤون المرأة لهذه الوحدات، والتي تنبثق من حجم المهام المتوقعة، والاستحقاقات الراهنة، تزامناً مع إطلاق الحكومة لعملية التخطيط الاستراتيجي. وأكدت أن الوزارة تتبنى نهجاً يقوم على الحوكمة، والاستدامة، والاتساق في العمل، مع تحديث الخطاب والأدوات، ومنح الوحدات والقائمين عليها الصلاحيات والخبرات اللازمة لتعزيز كفاءة وجودة التدخلات.

وأشاد أعضاء اللجنة بأهمية هذه الخطوة، مؤكدين الحاجة الملحّة لإجراء تغييرات تلبي طموحات الوحدات والقائمين عليها والمجتمع. وتم الاتفاق على منهجية العمل والمخرجات المتوقعة، والتي تشمل إجراء مراجعة شاملة للأطر القانونية والتشغيلية الناظمة للوحدات، واقتراح التحسينات اللازمة.

يذكر أن هذه اللجنة تشكلت بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (21 كانون الثاني 2025)، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات ذات الصلة.