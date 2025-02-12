شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي يوم الخميس الموافق 13/2/2025 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً ، عن المناطق التالية في محافظة رام الله:

أجزاء من منطقة عين عريك وتشمل الدير والمنطقة المحيطة، أخر البلد باتجاه دير ابزيع، أجزاء من منطقة دير ابزيع وتشمل اول البلد من جهة عين عريك

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة لتلك المناطق