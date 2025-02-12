جهاز "الشاباك" يوصي "كابينت" الاحتلال بضرورة استكمال المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع حماس

رام الله – وطن: نقل موقع "واللا" العبري عن مصادر مطلعة قولها، أن رئيس جهاز "الشاباك " أبلغ المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بضرورة استكمال المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، وإتاحة الفرصة للوسطاء لحل الأزمة مع حركة حماس.

وأضاف الموقع، نقلاً عن مصدر إسرائيلي قوله "أن عدم إتمام الصفقة بحلول السبت المقبل سيكون مقلقًا للغاية"، معربًا عن أمله في أن يتمكن الوسطاء من إنقاذها.

كما أشار إلى أن حكومة نتنياهو طلبت من الدول الوسيطة التدخل لمنع حماس من تنفيذ تهديداتها بشأن تأجيل الافراج عن دفعة الأسرى يوم السبت المقبل.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة 12 العبرية بأن الاتصالات بين إسرائيل والوسطاء لا تزال جارية، وسط جهود مكثفة من مصر وقطر للحيلولة دون انهيار الصفقة.

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي قوله إنه في حال أطلقت حماس سراح ثلاثة أسرى، فإن إسرائيل ستواصل تنفيذ الصفقة بصيغتها الحالية.

وأوضح المصدر أن غياب المحادثات حول المرحلة التالية من الاتفاق يهدد استمرار المرحلة الحالية بشكل كبير.