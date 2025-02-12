الاحتلال يواصل عدوانه شمال الضفة ويأمر سكان نور شمس بإخلائه

وطن: أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، من تبقى من أهالي مخيم نور شمس شرق طولكرم بالنزوح إلى خارجه، مستخدمة مكبرات الصوت في أحد المساجد.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت أحد مساجد المخيم، واستخدمت مكبرات الصوت لإطلاق تحذيرات تطالب الأهالي بضرورة النزوح إلى خارجه.

ويتواصل العدوان على المخيم ما تسبب في نزوح غالبية سكانه، ولم يتبقَّ داخله سوى عدد قليل من العائلات.

واوضحت المصادر ان المخيم يشهد منذ ساعات الصباح اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، حيث نجح المقاومون في تفجير عبوات ناسفة في قوات الاحتلال .

وتاصل قوات الاحتلال اعمال التجريف والهدم والتفجير في المخيم، مع دخول العدوان يومه الرابع.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، من عمليته العسكرية في مختلف المناطق بالضفة، ودفع بقوات وتعزيزات إضافية إلى مدينة جنين ومخيمها في ظل أنباء عن تخصيص الجيش كتيبة للعمل المتواصل في مخيمي طولكرم ونور شمس، بينما سحب قواته من مخيم الفارعة بعد 11 يوما من العدوان.

أصيب عدد من المواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في مناطق مختلفة من الضفة، فقد قالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها نقلت إلى المستشفى 6 إصابات جراء الاعتداء بالضرب، مشيرة إلى أنها تسلمت المصابين من الجيش الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وواصل جيش الاحتلال تهجير السكان من منازلهم في مخيم جنين المحاصر، وحوّل بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة، وأقام سواتر ترابية في شارع المحطة، ومنع الفلسطينيين من التنقل في المنطقة. يأتي ذلك في ظل مواصلة قوات الاحتلال تدمير المرافق العامة وشبكات المياه والكهرباء.

وشنت قوات الاحتلال، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة، تخللتها مداهمات عدة منازل وتخريب محتوياتها، وإجراء عمليات تحقيق ميداني، وتوزيع منشورات تحذيرية.