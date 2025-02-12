حماس: خطة ترامب تروّج للتطهير العرقي والشعب الفلسطيني سيبقى ثابتا في أرضه

رام الله – وطن: جددت حركة حماس رفضها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة تحت ذريعة إعادة الإعمار.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن مخطط ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة لن ينجح، وإنه سيواجَه بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحّد يرفض كل مخططات التهجير.

ووصفت الحركة تصريحات ترامب بأنها تحمل طابعًا عنصريًا وتروّج للتطهير العرقي، في مسعى لتصفية القضية الفلسطينية وإنكار الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته بشأن خطته في غزة والسيطرة عليه، وتهجير سكانه.

وفي الرابع من فبراير/شباط الجاري، أعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض عن نية بلاده الاستيلاء على قطاع غزة بعد ترحيل جميع الفلسطينيين إلى دول أخرى.

ومنذ الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض قاطع من البلدين، إلى جانب رفض دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.