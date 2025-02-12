المنظمات الاهلية تستنكر قرار الاحتلال اغلاق مؤسسة ابداع في بيت لحم

وطن: استنكرت شبكة المنظمات الاهلية قرار سلطات الاحتلال القاضي باغلاق جمعية ابداع لتنمية قدرات الطفل في مخيم الدهيشة جنوب الضفة الغربية بعد تسليمها قرارا صادرا عن ما يسمى (قائد المنطقة) قامت قوات الاحتلال بتعليقه على مدخل المؤسسة في ساعات الليل .

كما داهمت قوات الاحتلال منزل مدير المؤسسة خالد الصيفي في المخيم وسلمته امرا باغلاقها لمدة ستة اشهر بذريعة القيام بنشاطات "غير مشروعة" بحسب ادعاء الاحتلال بالرغم من ان الجمعية هي علنية تعمل بشكل يومي على تقديم خدماتها للجمهور الفلسطيني تحديدا فئة الاطفال في محافظة بيت لحم في المجالات الاجتماعية والثقافية والخدمية .

وقالت الشبكة في بيان وصل لوطن نسخة عنه انها تنظر بخطورة كبيرة لهذا القرار الذي يستهدف مؤسسات العمل الاهلي ويندرج في اطار ذات السياسة الهادفة لتقليص مساحة المجتمع المدني الفلسطيني وعمله، واسكات صوت المؤسسات تجاه ما يجري من حرب ابادة مفتوحة، وتؤكد الشبكة ان اجراءات الاحتلال غير المشروعة في ملاحقة مؤسسات المجتمع المدني تتطلب تدخلا دوليا واضحا وسريعا، والعمل على وقفها فورا ومطالبة المؤسسات الدولية لضمان استمرار عمل المؤسسات الاهلية، وتقديم خدماتها للجمهور في شتى المجالات الاغاثية والانسانية والتنموية وحماية حقها في ممارسة هذا العمل بعيدا عن ملاحقة ومضايقات الاحتلال .

وبالتزامن تشن دولة الاحتلال حملة غير مسبوقة على المؤسسات العاملة في مدينة القدس والمكتبات المقدسية منها المكتبة العلمية في شارع صلاح الدين واعتقال محمود واحمد منى قبل ان يتم اخلاء سبيلهما في وقت لاحق وكلها في اطار عملية ممنهجة كجزء من الهجمة التي تشنها على المؤسسات المقدسية والوجود الفلسطيني في مدينة القدس حيث تعمل سلطة الاحتلال على تقويضه وانهاءه بشتى الطرق والاساليب .