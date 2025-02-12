بنك الإسكان يساهم في دعم صندوق منح ذوي الإعاقة في جامعة النجاح الوطنية

وطن: ساهم بنك الاسكان في دعم صندوق المنح الدراسية للطلبة من ذوي الإعاقة في جامعة النجاح الوطنية، والذي يهدف إلى توفير منح دراسية كلية وجزئية لهؤلاء الطلبة، أو ممن أولياء أمورهم من ذوي الإعاقة ويعانون من اوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.

ومن جانبه أكد أسامة حرز الله المدير الإقليمي لبنك الإسكان بأن ‏الفرد ‏الواحد منا قادر على التغيير والإنماء والابتكار، مشيرا إلى أن مساهمة البنك تأتي من أجل تمكين ذوي الاعاقة من استكمال تعليمهم الجامعي والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن، معبرا عن الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة البنك لدعم التعليم والتطلع لحصاد نتائجه، هذا وقد عبر عن فخره بالشراكة التي تجمع البنك مع هذا الصرح الأكاديمي المعطاء.

ويذكر بأنه تم انشاء هذا الصندوق ضمن مشاريع وحدة رعاية الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعة، وهو أحد المرافق التي تم إضافتها إلى مجموعة المرافق الجامعية، وذلك لتقديم الخدمات والتوعية والثقافة الخاصة بأصحاب الحاجات الخاصة وأهاليهم، علما ان المسجلين في الجامعة تتنوع اعاقتهم مابين اعاقة بصرية، اعاقة حركية، اعاقة سمعية، اضافة إلى حالات ممن أولياء أمورهم والمعيل للعائلة من ذوي الإعاقة.

وتركز الوحدة في عملها على العديد من القضايا الحقوقية لأصحاب الإعاقة، كما أنه يشدد على الحق في التعليم عامة، والتعليم العالي خاصة، وذلك من باب رؤيته بأن فتح باب التعليم على مصراعيه يعد أحد أهم القضايا التي إذا تحققت ستعمل على تغيير واقع هذه الفئة.