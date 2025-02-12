مصر تتعهد بتقديم تصور "متكامل" لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم

رام الله - وطن: سارعت مصر الثلاثاء إلى الإعلان عن نيتها تقديم مقترح "متكامل" لإعادة إعمار قطاع غزة، يضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وذلك ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا رفضتا استقبال سكان القطاع الذي يريد أن تسيطر عليه أمريكا وتطوره عقاريا.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، "تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة، يكون منطلقا نحو تسوية تحفظ حقوق شعوبها"، مشددة على أهمية طرح خطة "واضحة وحاسمة" تضمن بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه.

ولفت البيان إلى أن "أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي فيها تجنب تعريض السلام للخطر، وسد الطريق أمام تفاقم الأزمة، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين، ليتمكن الجميع من العيش بسلام"، مضيفا أن القاهرة ملتزمة بلعب دور فاعل في دعم التوجهات السلمية في المنطقة.

وجاءت تصريحات القاهرة إثر تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الدنماركية ميته فريدريكسن، على "أهمية البدء الفوري بإعمار قطاع غزة دون ترحيل سكانه الفلسطينيين"، معتبرا إقامة دولة فلسطينية "الضمانة الوحيدة" للوصول إلى سلام دائم.

في المقابل، اقترح ترامب فرض السيطرة الأمريكية على غزة، مع نقل سكانه إلى دول مجاورة كخيار وحيد لإعادة بنائه، وهي تصريحات واجهها تنديد عربي ودولي واسع.

وأجرى وزير الخارجية المصري مشاورات مع دول عربية، بينها الأردن والسعودية والإمارات، في سبيل توحيد المواقف الرافضة لأي تهجير قسري للفلسطينيين.

وتؤكد هذه الدول دعمها لخيار "حل الدولتين"، وقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، وترى في المقترح الأمريكي خطرا يهدد استقرار المنطقة ومستقبل أي تسوية سياسية.