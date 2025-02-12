الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمات عدة منازل وتخريب محتوياتها، وإجراء عمليات تحقيق ميداني، وتوزيع منشورات تحذيرية.

نابلس

في نابلس، شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عينابوس جنوب المحافظة، تمهيدا لهدم منزل الشهيد سامر حسين، منفذ عملية إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة 9 جنود ومستوطنين، عند مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي مدينة سلفيت .

وفي عوريف جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عنان حازم صفدي، بعد مداهمة منزله في البلدة.

كما اقتحم جيش الاحتلال المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من حاجز حوارة، فيما تم اعتقال الشابين "محمد وموسى الجبالي بعد دهم منزليهما ببلدة بيتا جنوب شرق نابلس، والعبث بمحتوياتهما.

رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عبوين شمال شرق المحافظة، واعتقلت عدة مواطنين بعد دهم منازلهم، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر شمال رام الله، واعتقلت الشاب محمد باسل البرغوثي، بعد دهم منزله، علما أنه قد خضع لعملية في قدمه الاسبوع الماضي، واحتاج إلى تركيب بلاتين.

وعمدت قوات الاحتلال إلى تكسير بوابة منزل الأسير المحرر إصرار البرغوثي، خلال اقتحام بلدة كوبر.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن معطان من قرية برقا شرق رام الله، بعد مداهمة منزل عائلته في القرية.

الخليل

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال المركز الصحي التابع للأونروا في مخيم العروب شمال المحافظة، وتدمير بعض محتوياته.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات خلال اقتحامها المخيم.