الاحتلال يعتقل مواطنين اثنين من مخيم الأمعري وقرية قبيا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنين اثنين من مخيم الأمعري وقرية قبيا، في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة إسرائيلية اعتقلت المواطن فادي أبو عطية من مخيم الأمعري، قرب بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، أثناء عودته من مدينة بيت لحم.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق من مساء اليوم المواطن إبراهيم محمد عطا حلحولي، خلال اقتحامها قرية قبيا، بعد أن أطلقت الرصاص تجاه مركبته.