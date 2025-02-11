حماس تؤكد رفضها لطرح ترمب بشأن التهجير من غزة

وطن: اكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها لتصريحات الرَّئيس الأمريكي "دونالد ترمب" بشأن تهجير شعبنا من قطاع غزَّة تحت ذريعة إعادة الإعمار.

واعتبرت حماس " " أن تصريحات ترمب عنصرية ودعوة للتطهير العرقي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق شعبنا الوطنية الثابتة.

وشددت على أنَّ مخطّط ترحيل شعبنا من غزّة لن ينجح، وسيواجه بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحد يرفض كلّ مخططات التهجير.

وقالت أن شعبنا في غزة صمد في وجه القصف والعدوان، وسيبقى ثابتاً في أرضه، وسيفشل كل خطط التهجير والترحيل القسري.

وأكدت أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر العدوان والمجازر، لن يفلح في تحقيقه عبر مخططات التصفية والتهجير.

كما وقالت حركة حماس أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم الاحتلال به، والذي تم برعاية وضمانة الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) وشهد عليه المجتمع الدولي.

وأكدت أن الاحتلال هو الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته، وعليه تقع مسؤولية أي تعقيدات أو تأخير.