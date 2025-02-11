سامي مشعشع يكتب لوطن: لقد حان وقت مسائلة مفوض عام الاونروا: إما تمثيل الاونروا وما تمثله بإقتدار وإما الرحيل.

بات واضحا للقاصي والداني طبيعة الهجمة المنظمة ضد الاونروا وأهدافها ومقاصدها وتداعيات ضربها في غزة وطردها من القدس ودحرجة انهاء دورها بالكامل في فلسطين المحتلة. وفى ذات الوقت الذي يتخذ مفهوم الترانسفير الترامبي أبعادا خطيرة وغير معهودة تنذر ليس فقط بمحاولة خبيثة للتهجير للأردن ومصر وغيرها من الدول ولكن، وبنفس الخطورة، بتوجه لتوطين اللاجئين الفلسطيينين في سوريا ولبنان والأردن وتحفيز أكبر عدد ممكن من الشباب وأصحاب الكفاءات التحرك لدول ثالثة. وأنا هنا لا استبعد، في هذا الزمن الترامبي المجنون، ان تطرح قضية التعويض للدول المضيفة كي توطن اللاجىء الفلسطيني على أراضيها، وبالتوازي عرض التعويض الفردي مقابل تنازل اللاجئ عن حق العودة.

الهجمة على الاونروا جاءت مركزة وخطيرة وهى متواصلة ونجحت في بعض مفاصلها والمخططات ضدها على المدى المتوسط والنهائي مرسمة ومعدة وبعضها قيد التنفيذ.

اشرنا خلال حرب الإبادة إلى مفاصل ضعف أداء ادارة الاونروا العليا في أداء المهام المناطة بها وجملة القرارات والتصريحات المتسرعة او الخاطئة التي اتخذتها. آثرنا عدم إثارتها مباشرة بسبب الهجمة على الوكالة ووجودها منادين بانه، وعندما يحين الوقت، يجب ان تكون هناك "جردة حساب" فلسطينية لأداء ومواقف الاونروا. كان هناك مطالبة في السابق بضرورة ان يكون هناك إطار/ هيئة/ فريق فلسطيني يقوم بهذه المهمة الحساسة والضرورية. عدة مؤسسات اسرائيلية وحكومة الكيان وجهازها الديبلوماسي تابع كل تفصيلية تخص الاونروا ونجح في إيصال الاونروا إلى الوضع المزري والخطر الوجودي الذي بات يتهددها اليوم. وبالتالي أضعف الإيمان ان يكون لنا إطار او فريق يقيم عمل الوكالة ويراقبه ويصوبه. هذا للأسف لم يتم والأجهزة الموجودة اليوم فلسطينيا لا تستطيع القيام بذلك.

المفوض العام للاونروا وادارته العليا اتخذوا جملة قرارات ميدانية/عملياتية وقرارت عامة واصدروا تصريحات كان لها تداعيات سلبية، وبعضها كارثية. لقد عملت لعقود ضمن ادارة الاونروا لعليا وادرك المساحة الضيقة سياسيا وماليا وإداريا التي يسمح للاونروا التحرك ضمنها، ولكن تمكنت الوكالة عبر السنين من ابتداع حلول للتحديات المفروضة وتمكنت من الخروج من عنق الزجاجة مرارا وانظر مثلا إلى الحملة الدولية (الكرامة لا تقدر بثمن) والتي اطلقتها الوكالة وبنجاح كبير بعد قرار ترامب في العام ٢٠١٨ بوقف كل الدعم المالي الأمريكي للاونروا.

نعم أخطاء إدارة الاونروا خلال حرب الإبادة عكست حجم الهجمة والضغوطات عليها وضعف الدعم الفلسطيني وتذبذب دعم الدول المضيفة للاجئين لها وضعف أداء الأمين العام دفاعا عنها ولكن هذا لا يبرر هذه الأخطاء ولا يحمى المفوض العام من المسؤولية والمساءلة والمحاسبة حول ضعف الأداء ولماذا فشل في مكاشفة الفلسطيني وسارع فقط في الاستجابة لشروط أعداء الاونروا، وللتبرير ومحاولة استرضاء من يريدون تدمير الاونروا بدل الاستقواء بالذين يدافعون عنها ويريدون حماية دورها وولايتها. لم يستلم الفلسطيني من الأونروا ومفوضها إجابات او توضيحات او تفسيرات لأداء الوكالة ولكن بالمقابل وظف الرجل وقت مهول للتبرير او للمسارعة في تطبيق شروط وتوصيات دول متبرعة لها مخطط واضح يتقاطع مع حملة الكيان لإنهاء الاونروا!

أنا هنا لا أهاجم مؤسسة مهمة عملت معها لعقود فهذا يضرنا كلاجئين فلسطينيين ولكني انطلق هنا من موقف واضح وراسخ نردده منذ سنوات طوال ونتمسك به بأننا """نختلف مع الوكالة ولا نختلف عليها""".

١- حتى اللحظة لم نحصل على تفسير مقنع لماذا تركت الاونروا شمال غزة في الأسابيع الأولى لحرب الإبادة وهجرت مراكزها وعامليها وبدون اية ترتيبات. قرارا دمويا كلفنا دماءا عزيزة. لا أجوبة . لا تفسيرات ولا مطالبة فلسطينية بإجابة ولا محاسبة.

٢- حتى اللحظة لم تلتقط الاونروا أهمية وجود ملف حول حرب الإبادة امام محكمتي العدل والجنايات الدولية ولم يتقدم المفوض العام والأمين العام بتقديم دعوى قضائية ضد الكيان لتدميره مئات منشات الأونروا ومقتل أعداد كبيرة من النازحين داخلها ومطالبة الكيان بالتعويض المالي بالاضافة للإقرار بذنبه باستهداف مقار اممية محمية. لم نحاسبه فلسطينيا.

٣ -حتى اللحظة لم يتقدم المفوض العام بدعوى قضائية لمحاسبة مقتل ٢٧٣ من زملائه في قطاع غزة — موظفين أمميين ، ولو كان بينهم موظفا دوليا اجنبيا واحدًا لقامت الدنيا ولم تقعد وانعقد من اجله/ اجلها مجلس الأمن الدولي مطالبين الكيان بالاعتذار والتعويض. دمنا ليس رخيصا ولكننا فشلنا ان نحاسبه فلسطينيا.

٤- حتى اللحظة لم تتم محاسبة المفوض العام وبعض من اركان إدارته على تصريحات رسمية وإعلامية تربط بقاء الاونروا لحين توفر إدارة فلسطينية في الضفة وغزة قادرة على استلام خدمات الاونروا. تصريحات خطيرة، وليست عابرة، تتنافى وتضرب دور ومهمة وولاية الاونروا وان الوكالة تحل عندما يتم تحقيق العودة والإيفاء بحقوق اللاجئين الفلسطينين.

٥- حتى اللحظة لم يتم محاسبة الاونروا لتركها مقر المفوض في القدس وتحت حجج واهية وقبل تنفيذ قرار الكنيست بطرد الاونروا. لماذا ترك المقر هكذا بدون إطلاق حملة دولية إعلامية ودبلوماسية ضد القرار بدل ترك القدس وخدماتها هكذا بدون مواجهة وانسحابها تحت غطاءا مشين من الشجب المتعب والإدانة الكسولة؟

وكي لا اطيل لا يوجد هناك محاسبة مثلا لقرار سحب كتاب اللغة العربية من المنهاج الفلسطيني من مدارس الوكالة وهذا الازدراء بنا وشطب الإشارة إلى دلال المغربي مثلا وتقديم سميرة توفيق مثالا تسويقيا بديلا؟ او لماذا قرار المفوض العام بمعاقبة مئات من العاملين في غزة والذين تقطعت بهم السبل في مصر وبالرغم من عملهم عن بعد تم وضعهم باجازة مفتوحة دون راتب تحضيرا لطردهم، وانهاء خدمات المئات من العاملين على نظام العقود الموقتة؟ لماذا تتفتق إدارة الاونروا عن حلول تستهدف العاملين لمعالجة ازمتها المالية بدل اجتراح خطط وآليات عمل خلاقة ، وهى ممكنة، للتغلب على ازمتها المالية، سياسية الأهداف والمرامي؟

غيض من فيض من قرارات مميتة وتصريحات خطيرة وعثرات معيبة والتي تطلبت، وما زلنا نلح بمطالبتها، لتدخل فلسطيني مؤطر ومؤهل لمحاسبة الوكالة ومفوضها من جهة وللعمل على الدفاع عنها وحمايتها من جهة أخرى. للأسف جهد ومطلب لم يحصل، وللأسف لن يحصل!

المفوض العام الان يقف امام خيارين: إما ان يلتقط التحدي الوجودي المفروض ويمثل الوكالة كما يجب وكما تستحق الوكالة مدركين حجم التحدى والهجمة أو أن يتنحى ويرحل.