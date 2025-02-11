إصابة ثلاثة مواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مخيم العروب

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، عقب اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت المخيم أكثر من مرة مساء اليوم، واعتدت على ثلاثة مواطنين بالضرب المبرح، ما أدى لإصابتهم برضوض وكسور في الوجه والأطراف، نقلوا على إثرها إلى أحد المراكز الطبية.

يذكر أن قوات الاحتلال كثفت في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على المواطنين في المخيم، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.