تحقيق لجيش الاحتلال يكشف: هكذا أدارت المقاومة عملية السيطرة على مستوطنة "كفار عزة"

وطن: نشر موقع "والا" العبري تفاصيل جديدة من نتائج التحقيق الذي أجرته قيادة الأركان في جيش الاحتلال حول معارك هجوم 7 أكتوبر.

وقال الموقع إن التحقيقات أظهرت أن المقاومين عملوا على التمركز واحتلال مستوطنتين رئيسيتين في غلاف غزة في يوم السابع من أكتوبر وهما مستوطنتا "كفار غزة" و"بئيري".

وبحسب "والا" العبري، فإن التحقيقات أظهرت أن المقاومين قاموا بتنفيذ كمائن لجنود الاحتلال في مستوطنة "كفار غزة" من أعلى أسطح المباني وكذلك في الأشجار الكثيفة بالمكان مما شكل صعوبة لجنود الاحتلال فيما يخص التعرف على مكان تواجد المقاومين ورصدهم.

وأضاف الموقع العبري، أن التحقيقات كشفت عن خطة للمقاومة للبقاء في مستوطنة "كفار غزة" والبقاء بها لفترة من الوقت وإجراء مفاوضات حولها، وهذا ما يفسر استمرار الاشتباكات في المستوطنة لعدة أيام بعد 7 أكتوبر.

وبحسب "والا"، فإن التحقيقات أظهرت أن الخرائط التي كان يحملها المقاومون في 7 أكتوبر حددت عليها منازل أصحاب المناصب الأمنية في مستوطنات غلاف غزة مثل مسؤولي الحراسة، وقد قام المقاومون بمحاصرة تلك المنازل.

وكذلك تظهر التحقيقات بأن وصول قوات الاحتلال للمستوطنات احتاج وقتاً طويلاً، كما أن عددا من الضباط غادروا إلى منازلهم قبل هجوم 7 أكتوبر لقضاء عطلة العيد اليهودي دون حمل أسلحتهم معهم.