جامعة القدس تناقش أول أطروحتين للدكتوراة في القانون العام

وطن: ناقشت كلية الحقوق أول أطروحتين في برنامج الدكتوراة في "القانون العام" الأول من نوعه في فلسطين، بحضور رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك، وعدد من نوابه، ومنسق البرنامج أ.د. محمد الشلالدة، وعميد كلية الحقوق د. عيسى مناصرة.

وجاءت أطروحة الطالب كامل ريان بعنوان "التكييف القانوني للوضع الرهن ستاتيكو للمسجد الأقصى وفق قواعد القانون الدولي العام"، وتكونت اللجنة من المشرف أ.د. سعيد أبو علي، والممتحن الخارجي الأول أ.د. حسن سند – جامعة المنيا- مصر، والممتحن الخارجي الثاني أ.د. عبد الله الهواري- جامعة المنصورة- مصر، والممتحن الخارجي الثالث د. ناجح بكيرات، والممتحن الداخلي أ.د. محمد الشلالدة.

وناقش الطالب محمد أبو عرة أطروحته بعنوان "المسؤولية الجنائية لحركات التحرر الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية- حماس في غزة نموذجًا"، وتكونت اللجنة من المشرف أ.د. تامر صالح، والممتحن الخارجي الأول أ.د. عمر أعمر- جامعة البتراء- الأردن، والممتحن الخارجي الثاني أ.د. ماهر أبو أخوات- جامعة كفر الشيخ- مصر، والممتحن الخارجي الثالث أ.د. شيماء عطاالله – جامعة الزقازيق، والممتحن الداخلي أ.د. محمد الشلالدة.

وقال أ.د. الشلالدة أن الأطروحتين ناقشتا قضايا هامة في القانون الدولي تخدم وتساهم في تطوير الآليات القانونية لمسائلة وملاحقة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية في إطار قانون الأمم المتحدة، وأن الرسالتين خلصتا إلى توصيات تخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقها في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وقدم د. مناصرة نبذة عن كلية الحقوق وتأسيسها كونها الأولى فلسطينيًا ببرامجها المميزة وتحدث عن برنامج الدكتوراة، مؤكدًا أن الكلية خرجت اليوم أهم كوكبة حيث ناقشت موضوعات سياسية وقانونية بإشراف خبراء من داخل الجامعة وخارجها.

وأشادت اللجان العلمية بجودة الأبحاث المقدمة، مؤكدة على أهمية هذه الدراسات في إثراء المعرفة العلمية وخدمة المجتمع. كما أثنت على جهود جامعة القدس في دعم البحث العلمي وتوفير البيئة الأكاديمية المحفزة للإبداع والتميز.

يذكر أن جامعة القدس تواصل تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية في القدس، من خلال تشجيع البحث العلمي ودعم الطلبة في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى برامجها المتميزة في الدراسات العليا.