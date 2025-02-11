الاحتلال يهدم منشآت في مخيم الفارعة جنوب طوباس

وطن: هدمت وفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عدة منازل ومنشآت في مخيم الفارعة جنوبي مدينة طوباس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هدمت مقهى وأجزاءً من مقر اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة، كما فجرت غرفة علوية في منزل المواطن هاني حسين عطية.

وبيّنت أن قوات الاحتلال فجّرت منزلاً في حارة السرحان بمخيم الفارعة، جنوبي طوباس. تزامنًا إجبار حوالي 200 عائلة في مخيم الفارعة على النزوح وترك مساكنها تحت تهديد السلاح.

ونوهت المصادر إلى أن قوات الاحتلال عززت تواجدها العسكري في وقت سابق اليوم، بمخيم الفارعة، من خلال استقدام آليات عسكرية وجرافة "D10" لداخل المخيم؛ والذي يتعرض لعدوان عسكري منذ 10 أيام.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مساكن المواطنين في الفارعة؛ عبر تحطيم وتفجير أبواب المنازل، تزامنًا مع تدمير محتوياتها.

وتعمدت قوات الاحتلال، خلال اجتياح ومحاصرة مخيم الفارعة، تدمير البنية التحتية وشبكات الاتصال وخطوط المياه، ونعت إدخال المساعدات والمواد الغذائية والأدوية وحليب الأطفال.