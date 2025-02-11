"نداء فلسطين" يطالب الرئيس بسحب المرسوم الخاص برواتب الأسرى والشهداء والجرحى

وطن: طالب تجمع "نداء فلسطين " في بيان له وصل لوطن نسخة عنه الرئيس محمود عباس بسحب المرسوم الرئاسي بتحويل رعاية الاسرى والمحررين الفلسطينيين من هيئة شؤون الأسرى الى دائرة شبه اهلية ( دائرة التمكين الاقتصادي ).

واعتبر "نداء فلسطين" هذا القرار مسا بحقوق الاسرى والشهداء الفلسطينيين ، وتحويلهم الى حالات اجتماعية ؛ خاضعة لمقاييس تمس بتاريخ الشهداء والاسرى وتضحياتهم عبر عقود من الزمن ؛ خاصة اذا كانت هذه القرارات تمت بنتيجة ضغوط واشتراطات اسرائيلية او امريكية / اطلسية .

وأضاف "لقد شعرنا بالاستغراب بعدما ان وزارة شؤون الاسرى والمحررين قد فوجئت بالقرار الرئاسي ؛ وهي الجهة المعنية أساسًا بمتابعة شؤون الاسرى والمحررين ".

وختم نداء فلسطين بيانه بمطالبة الرئس محمود عباس عباس بسحب هذا المرسوم المتناقض مع القانون الذي سبق وان اقره المجلس التشريعي الفلسطيني ..واعتبار ان المرسوم غير قائم ، ولا يترتب عليه اي تغيير على القانون .



