إطلاق حملة "دفا" للتبرع بأغطية للنازحين في محافظات الشمال تنطلق غدا في بيت لحم

رام الله – وطن: تطلق لجان مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية حملة "دفا" غدا الاربعاء لإسناد ابناء شعبنا النازحين في محافظات شمال الضفة الغربية الذين لا يعيشون في مراكز ايواء تفتقر لأبسط حقوق الحياة في ظل اوضاع معيشية صعبة بسبب نزوحهم بفعل ممارسات الاحتلال من جهة وظروف الطقس البارد من الجهة الاخرى.

وقال منذر عميرة الناشط والمدافع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين في المناطق التي يستهدفها الاحتلال ان إطلاق حملة "دفا" لهاذ العام يحمل في طياته تفاصيل جديدة تقوم على توفير الدفء لأهلنا في مخيمات وقرى ومدن شمال الضفة الغربية الذين اجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم بفعل عملياته العسكرية العدوانية على اماكن سكنهم المدنية مشددا على اهمية ان يساند ابناء شعبنا الواحد بعضهم البعض في ظل حرب الابادة التي يتعرضون لها.

واضاف عميرة ان "الحملة بسيط ويستطيع اي مواطن ان يشارك بها بأغطية واي مواد تعطي الدفء لأبنائنا واهلنا في محافظات شمال الضفة مشددا على ان الحملة ستستمر ليوم واحد فقط بعدها سيجري جمع هذه الاغطية واي مواد اخرى يتم جمعها وتسليمها للجان الطوارئ في محافظات الشمال ليصار توزيعها على الاهالي هناك".

واوضح عميرة ان "الهدف من الحملة هو ان نشارك جميعا في جمع اغطية وحرامات ومدافئ من بيوتنا وبيوت اخوتنا وخواتنا واهلنا واصدقائنا وجيرانيا من كل بيت حرام او حرامين كل حسب قدرته لإسناد ودعم اخوتنا النازحين من مخيمات الشمال الذين يعيشون ظروف صعبة جدا."

واشار الى اهمية مشاركة الجميع بتقديم ما يستطيع لنشعر على الاقل اننا قمنا بإسناد شعبنا وتعزيز صموده وعدم البقاء متفرجين في ظل ما يجري من تهجير نتيجة حرب الابادة التي تتعرض اليها محافظات شمال الضفة الغربية موضحا ان هذه الحملة عمل انساني ووطني يؤكد ان المنا ووجعنا واحد.

واكد عميرة على اهمية مشاركة جميع مناطق ومحافظات الوطن في هذه الحملة غدا موضحا ان بيت لحم ستقول كلمتها غدا داعيا كافة القرى والمخيمات والمدن في محافظة بيت لحم لتكون جزء من هذه الحملة التي ستؤكد ان الوجد والالم واحد داعيا المؤسسات والنشطاء ان يكونوا جزء من الحملة عبر تولي جمع الاغطية كل في منطقته فيما ستقوم حملة دفا بتجميع الاغطية التي ستجمع الاربعاء ومن ثم تجهيزها وتغليفها ليتم نقلها الى الشمال.

وعبر عميرة عن ثقته بوجود الكثير من الخيرين من ابناء شعبنا الذين لن يفوتوا هذه الحملة للتأكيد على وحد شعبنا في عمل انساني تكافلي من اجل توفير الدفء البسيط لأطفال وكبار السن في محافظات الشمال.

عن PNN