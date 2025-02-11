بعنوان بيت لحم مسؤوليتنا جميعا : اجراءات قانونية لترتيب الاسواق تنفذها بلدية بيت لحم وشركائها

رام الله – وطن: عبر أصحاب المحال التجارية والأطباء والمواطنين عن رضاهم على اجراءات بلدية بيت لحم لترتيب الأسواق بدء من مفترق السينما على شارع يوحنا بولس وصولا لساحة المهد حيث تم ازالة البسطات العشوائية وتنظيف الشوارع مما اعطى ويعطي المتسوقين واصحاب المنازل والمحال التجارية سهولة في الحركة.



ونظمت بلدية بيت لحم بحضور رئيسها المحامي انطون سلمان ومحافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا ومدير الشرطة ببيت لحم العميد مراد قنداح وبمشاركة عدد من المسؤولين والصحفيين جولة تم خلالها الاطلاع على واقع المدينة وأسواقها بعد الإجراءات التي هدفت لترتيب الأوضاع والشوارع.



وفي إطار ردود الأفعال على هذه الإجراءات والترتيبات التي تم تطبيقها بعنوان بيت لحم مسؤوليتنا جميعا ونفذت البلدية والمحافظة جولة للمسؤولين للاطلاع عليها قال التجار انهم مرتاحون لان اوضاع المدينة وشارع بولس ومنطقة السينما وشارع الفواغرة أصبحت نظيفة وخالية من البسطات العشوائية التي تغلق الطرقات وتسبب مكاره صحية وتمنع المواطنين من التحرك بيسر وسهولة.



وقال رامي دعنا صاحب مخبز وحلويات دعنا ان الوضع مختلف الشوارع اليوم مرتبة والناس تنزل للتسوق بكل يسر وسهولة مشيرا أهمية هذه الإجراءات التي تم تطبيقها لا سيما ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك.





واضاف ان بلدية بيت لحم وجدت بديل في السوق القديم خصوصا للمزارعين ومن يسأل عن البسطات الخاصة بهم نقول له انهم بالسوق موضحا ان الوضع الحالي هو مثالي لمدينة بيت لحم.



من ناحيته قال نادر غطاس صاحب محل ملابس ونوفتيه دالاس انهم كأصحاب محال تجارية كانوا يعانون من الأزمات المرورية وعدم مقدرة المتسوقين على الوصول لمحالهم بسبب هذه الازمات كما انهم كانوا يعانون من عدم تمكنهم من إيصال البضائع للمحال حيث كانوا يقومون بنقلها على عربات من الموقف للمحل.



واضاف غطاس ان الجميع يشهد ان الشارع الان اجمل واصبح الناس يمشون على الارصفة بكل سهولة ويسر ويستطيعون ان يصلوا بكل راحة كما بإمكان المركبات ان تركن على المواقف المخصصة لها مما يسهل على الجميع بعد ان كانوا في السابق يتخوفون من الازمات المرورية والابتعاد عنها.



واشار الى ان التجار والجميع مع اسناد المزارعين بالدرجة الأولى موضحا اهمية احياء السوق القديم الذي كان على مر سنوات طويلة مخصص للمزارعين مشددا على ان الجميع مع العودة لجمال أسواق بيت لحم وتخصصها موضحا ان الاجواء في بيت لحم أفضل اليوم.



وكانت بلدية بيت لحم قد بادرت بإجراءات قانونية لترتيب وسط المدينة بعنوان شوارع بيت لحم مسؤوليتنا جميعا تخللها تنظيف شوارع المدينة وأسواقها وازالة البسطات فيما خصصت البلدية مواقع للمزارعين في سوق المدينة القديم.



وقال المحامي انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم ان البلدية ازالت البسطات العشوائية التي تخص التجار مشيرا الى ان البعض يعتقد ان البسطات التي تم إزالتها للمزارعين ولكنها في حقيقة الامر تعود الى تجار واصحاب محال وتجار خضروات وفواكه لهم محلات ويفضلوا البسطات على حساب دخول المواطنين وأصحاب المحلات وسهولة الحركة للمواطن.



واكد سلمان ان بلدية بيت لحم تولي منذ سنوات طويلة وهي مستمر حتى يومنا في دعم المزارعين مشيرا الى أنها خصصت وستخصص اماكن مميزة في سوق الخضار للمزارعين موضحا ان التجار يجب ان يعملوا وفق القوانين.



محافظ بيت لحم بدوره الذي شارك بجولة للاطلاع على واقع المدينة بعد هذه الإجراءات بحضور رئيس البلدية ومدير عام الشرطة أكد ان شوارع المدينة اصبحت افضل واكثر امنا وسهولة وصول المواطن وسيارات الإسعاف مشددا في الوقت ذاته على منح المزارع مساحة ومكان مناسب لبيع منتوجاته وهو ما قامت به البلدية

وقال محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا ان وسط المدينة اليوم أكثر تنظيما و انضباطا ويستطيع المواطن التحرك سيرا على الأقدام بكل يسر وسهولة كما ان سيارات المواطنين وسيارات الإسعاف والشرطة تتحرك بكل اريحية مشددا على دعم المحافظة والاجهزة الامنية والشرطة كل الإجراءات التي تقوم بها البلديات وعلى رأسها بلدية بيت لحم لترتيب المدن.وأضاف المحافظ ابو عليا ان الجميع يعلم ظروف شعبنا الصعبة والقاسية ولكن هذا لا يعني ان نخلق مشكلة وان نعيش في حالة فوضى في الأسواق والشوارع مشددا على ان هناك جهود لترتيب المدن والشوارع وعلى الجميع مواطنين قبل جهات مسؤولة دعمها لان اي أعمال تجارية يجب ان تتم وفق القوانين.واكد المحافظ حرصه على اسناد المزارعين ودعمهم وتوفير مكان في السوق لهم يليق بهم وبصمودهم وهو على ثقة بقيام بلدية بيت لحم بتوفير هذه الأماكن لدعم المزارعين موضحا انه يتابع سير الترتيبات للأسواق وللمزارعين.

عن PNN