قوات الاحتلال تفجر منزل الشهيد نضال العامر في مخيم جنين

وطن: فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد نضال العامر بمخيم جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فجرت المنزل المكون من طابقين جنوب شرق المخيم قرب مسجد الأسير.

وكانت قوات الاحتلال قد سلّمت عائلة الشهيد نضال العامر إخطارا بهدم منزلها يوم الاثنين الماضي.

ويواصل الاحتلال عمليات هدم المنازل ونسفها وإحراقها في مخيم جنين، وتحديدا في حارات: الألوب والفلوجة والبشر والدمج، وسط تصاعد أعمدة الدخان وسماع دوي انفجارات متلاحقة.

واستُشهد العامر بعد أن أعدمته وحدة خاصة في جيش الاحتلال بإطلاق الرصاص عليه من مسافة صفر، في المنطقة الصناعية بجنين، في الثالث من شهر تموز/يوليو الماضي.