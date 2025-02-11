الهيئة العامة غير العادية لباديكو تصادق على إصدار سندات قرض بقيمة 120 مليون دولار

وطن: صادقت الهيئة العامة غير العادية لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو) على إصدار سندات قرض بقيمة 120 مليون دولار كحد أقصى، تستعمل حصيلتها لإطفاء السندات القائمة حالياً، وذلك خلال اجتماعها غير العادي الذي عُقد اليوم الثلاثاء وجاهيا في مدينة روابي وعبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة مساهمين يحملون أسهماً بالأصالة والوكالة بنسبة أكثر من 80% من رأس مال الشركة.

وهذه السندات غير قابلة للتداول في بورصة فلسطين أو أي سوق مالي آخر وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، بقيمة اسمية إجمالية تساوي 120 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات.

وكانت باديكو قد أصدرت سندات قرض عام 2011 كأول سندات في تاريخ فلسطين، ويعد هذا الإصدار الرابع للشركة.

يذكر أن باديكو شركة مساهمة عامة، تستثمر في قطاعات اقتصادية رئيسية في فلسطين، بما في ذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والمالية، والصناعية، والزراعة، والسياحة، والبنية التحتية والطاقة.