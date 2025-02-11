اعتقال شابين ونصب حواجز شرق قلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر عادل مراعبة، وجهاد جمال عدوان، خلال وجودهما بالقرب من المدخل الشمالي الرئيسي لبلدة عزون شرق قلقيلية، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وفي السياق، أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حركة تنقل المواطنين شرق محافظة قلقيلية، حيث نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قريتي حجة والفندق شرقا، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم الشخصية، ما تسبب في أزمة مرورية بالمنطقة.